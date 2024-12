Policial militar é morto a tiros em Fortaleza e esposa é suspeita

O cabo da PMCE Wagner Sandys foi morto a tiros no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Esposa da vítima está sob investigação

O cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Wagner Sandys Pinheiro de Lima foi morto a tiros na noite de segunda-feira, 23, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A principal suspeita do crime é a esposa da vítima.

A mulher foi conduzida ao Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP), onde o caso está sendo investigado.