Traição e ameaça teriam motivado esposa a atirar contra PM em Fortaleza

Caso aconteceu na noite dessa segunda-feira, 23, no bairro Granja Lisboa; Mulher teve a prisão preventiva decretada diante do crime. Ela relata que proferiu os tiros em legítima defesa

A Justiça decretou a prisão preventiva de Renata Iris de Souza Araujo Pinheiro pela morte do policial militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima, assassinado a tiros na última segunda-feira, 23, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Conforme a decisão de audiência de custódia, a esposa do agente teria atirado após uma discussão entre o casal, motivada pela descoberta de uma traição do PM.

De acordo com depoimento na audiência de custódia, Renata relatou que, durante a briga, chegou a ser ameaçada por Wagner, que teria sacado uma arma e apontado para a autuada. Os disparos contra o agente, conforme Renata, foram efetuados após a mulher tomar a arma do PM durante um descuido do policial, relatando que proferiu os tiros em legítima defesa.