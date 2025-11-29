Trânsito no Castelão tem operação especial da AMC

Ação visa garantir a segurança e fluidez do trânsito, com 30 agentes monitorando as principais avenidas e orientando os torcedores

A ação visa garantir orientação para torcedores que acompanharão os jogos do Campeonato Brasileiro, nas noites deste neste sábado, 29, e domingo, 30.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza montou uma operação especial de tráfego nos entornos da Arena Castelão para reforçar segurança e fluxo de veículos nos acessos ao estádio.

Jogos mudam trânsito ao redor do Castelão

Segundo a AMC, o canteiro central da avenida Paulino Rocha será, temporariamente, liberado próximo ao portão de desembarque do estacionamento da Arena, para facilitar o deslocamento até os bairros da Aldeota, Cidade dos Funcionários e Messejana.

O efetivo de 30 agentes da AMC deve orientar a chegada de torcedores e o escoamento de veículos após a partida. As principais avenidas monitoradas são a do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e a rotatória em frente ao Castelão.

A primeira parte da operação deve ser iniciada às 17 horas, quatro horas antes da partida entre Ceará e Cruzeiro, às 21h deste sábado.

No domingo, 30, a AMC deve continuar atuando para disciplinar o trânsito da região antes e depois do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, às 18h30min.