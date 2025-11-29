Trânsito no Castelão tem operação especial da AMC

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AMC monta operação de trânsito para jogos no Castelão neste fim de semana

Ação visa garantir a segurança e fluidez do trânsito, com 30 agentes monitorando as principais avenidas e orientando os torcedores
Atualizado às
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza montou uma operação especial de tráfego nos entornos da Arena Castelão para reforçar segurança e fluxo de veículos nos acessos ao estádio.

A ação visa garantir orientação para torcedores que acompanharão os jogos do Campeonato Brasileiro, nas noites deste neste sábado, 29, e domingo, 30.

Jogos mudam trânsito ao redor do Castelão

Segundo a AMC, o canteiro central da avenida Paulino Rocha será, temporariamente, liberado próximo ao portão de desembarque do estacionamento da Arena, para facilitar o deslocamento até os bairros da Aldeota, Cidade dos Funcionários e Messejana.

O efetivo de 30 agentes da AMC deve orientar a chegada de torcedores e o escoamento de veículos após a partida. As principais avenidas monitoradas são a do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e a rotatória em frente ao Castelão. 

A primeira parte da operação deve ser iniciada às 17 horas, quatro horas antes da partida entre Ceará e Cruzeiro, às 21h deste sábado.

No domingo, 30, a AMC deve continuar atuando para disciplinar o trânsito da região antes e depois do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, às 18h30min.

