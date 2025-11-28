Torcida do Ceará lota treino aberto desta sexta-feira, 28

Em busca dos 45 pontos e, consequentemente, a permanência antecipada na Série A, o Ceará realizou o seu tradicional treino aberto no CT de Porangabuçu. Na noite desta sexta-feira, 28, a torcida Alvinegra lotou as arquibancadas do Carlos de Alencar Pinto e fez uma grande festa para motivar o elenco.

Com os tradicionais bandeirões, bateria, foguetório e os cânticos entoados no estádio a plenos pulmões, os alvinegros animaram a parte final dos trabalhos conduzidos por Léo Condé. Após as atividades, que se encerraram por volta das 18h30min, o elenco Alvinegro saudou a torcida que conduzia o calor da arquibancada e cumprimentou os torcedores que estavam na parte inferior das arquibancadas do CT.