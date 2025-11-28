Torcida do Ceará lota treino aberto desta sexta-feira, 28

Torcida do Ceará lota treino aberto desta sexta-feira, 28Segundo informações do repórter Horácio Neto, o atacante Pedro Henrique não participou das atividades
Em busca dos 45 pontos e, consequentemente, a permanência antecipada na Série A, o Ceará realizou o seu tradicional treino aberto no CT de Porangabuçu. Na noite desta sexta-feira, 28, a torcida Alvinegra lotou as arquibancadas do Carlos de Alencar Pinto e fez uma grande festa para motivar o elenco.
Com os tradicionais bandeirões, bateria, foguetório e os cânticos entoados no estádio a plenos pulmões, os alvinegros animaram a parte final dos trabalhos conduzidos por Léo Condé. Após as atividades, que se encerraram por volta das 18h30min, o elenco Alvinegro saudou a torcida que conduzia o calor da arquibancada e cumprimentou os torcedores que estavam na parte inferior das arquibancadas do CT.
O Vovô tem uma difícil partida contra o Cruzeiro neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão. Segundo informações do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o atacante Pedro Henrique não participou da atividade e deve ser desfalque para o confronto.
Entre as atividades ministradas pelo técnico do Ceará nesta tarde/noite, estava a parte tática, feita antes da abertura dos portões, e treinos de finalização e campo reduzidos, estes já realizados com a presença do público.