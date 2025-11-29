Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Cruzeiro é nesta sábado, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Ceará e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 29 de novembro (29/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Ceará x Cruzeiro: como chegam os times
Vindo de uma sequência negativa com duas derrotas, o time comandado por Léo Condé encara o confronto com o objetivo claro de reencontrar o caminho das vitórias para eliminar qualquer chance de rebaixamento. Com isso, um triunfo diante do seu torcedor seria crucial para a equipe "respirar mais aliviada" na tabela e voltar a focar em uma vaga na Sula de 2026.
Para a partida, o Vovô terá três retornos: Fernando Sobral, Vina e Pedro Raul. O primeiro se recuperou de lesão sofrida no Clássico-Rei, no dia 6, e deve ficar à disposição, enquanto os outros dois voltam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. A única dúvida de Léo Condé é o atacante Pedro Henrique, que sentiu desconforto no último jogo e realizou tratamento durante a semana.
Do outro lado, a Raposa vive boa fase e chega com a confiança em dia por acumular 10 jogos de invencibilidade no Brasileirão. No domingo, 23, o time cruzeirense fez uma das suas melhores atuações na temporada e bateu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão.
Agora, a meta é pontuar fora de casa para assumir a vice-liderança da competição, visto que tem dois pontos a menos que o Palmeiras. Para isso, o técnico Leonardo Jardim deve escalar força máxima em campo. O único desfalque é o volante Lucas Romero, suspenso por terceiro cartão amarelo. (Com Gazeta Esportiva)
Ceará x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Cruzeiro
Sábado, 29 de novembro (29/11), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Ceará x Cruzeiro
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Ceará terá três retornos e um desfalque para o embate contra o Cruzeiro; CONFIRA