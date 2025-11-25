Polícia prende homem que derrubou portão com moto para arrastar mulher de clínica em Fortaleza

Polícia prende homem que derrubou portão com moto para arrastar mulher de clínica em FortalezaA vítima defendeu o companheiro nas redes sociais, mas legislação permite prisão mesmo sem denúncia formal da mulher
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, na última segunda-feira, 24, o homem de 29 anos investigado por invadir uma clínica de estética e retirar a companheira do local à força. A captura ocorreu no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
O crime, registrado no início de novembro no bairro Siqueira, foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito não apenas agrediu a vítima, mas destruiu parte da estrutura do estabelecimento comercial para alcançá-la.
Imagens de videomonitoramento obtidas pelo O POVO mostram o momento em que o homem chega ao local pilotando uma motocicleta e arremessa o veículo repetidas vezes contra o portão de ferro, até conseguir derrubá-lo. Após invadir o estabelecimento, o agressor teria arrastado a companheira para fora puxando-a pelos cabelos.
Após o caso, a proprietária do estabelecimento, Dayane Holanda, afirmou ao O POVO que o caso foi uma exceção na rotina do local. "Nunca houve nenhum tipo de situação semelhante no espaço", garantiu, reforçando que o fato não compromete a imagem de segurança do comércio.
Ausente no momento do crime, ela classificou a situação como "dolorosa" e defendeu a importância de identificar precocemente os sinais de relacionamentos abusivos.
Após a repercussão das imagens, a própria vítima se pronunciou por meio das redes sociais. Em vídeos publicados na Internet, ela relatou que o companheiro nunca a havia agredido anteriormente e pediu que as pessoas parassem de persegui-lo ou atacá-lo virtualmente.
Agressor pode ser preso independente da vontade da vítima
Apesar do pronunciamento, a legislação brasileira prevê que, em casos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada. Então o agressor deve ser investigado e processado independentemente da vontade da vítima ou de ela registrar um Boletim de Ocorrência formalmente.
A Lei Maria da Penha aponta que, muitas vezes, a vítima está inserida em um ciclo de violência ou dependência emocional que a impede de agir contra o autor.
A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza representou pela prisão preventiva do suspeito, medida acatada pelo Poder Judiciário. O homem foi conduzido à sede da DDM e o mandado foi cumprido. Ele permanece à disposição da Justiça.