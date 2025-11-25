Polícia prende homem que derrubou portão com moto para arrastar mulher de clínica em Fortaleza

Brasília - Casa da Mulher Brasileira, que reúne inúmeros serviços (Wilson Dias/Agência Brasil) / Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu, na última segunda-feira, 24, o homem de 29 anos investigado por invadir uma clínica de estética e retirar a companheira do local à força. A captura ocorreu no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O crime, registrado no início de novembro no bairro Siqueira, foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito não apenas agrediu a vítima, mas destruiu parte da estrutura do estabelecimento comercial para alcançá-la.

Imagens de videomonitoramento obtidas pelo O POVO mostram o momento em que o homem chega ao local pilotando uma motocicleta e arremessa o veículo repetidas vezes contra o portão de ferro, até conseguir derrubá-lo. Após invadir o estabelecimento, o agressor teria arrastado a companheira para fora puxando-a pelos cabelos. Após o caso, a proprietária do estabelecimento, Dayane Holanda, afirmou ao O POVO que o caso foi uma exceção na rotina do local. "Nunca houve nenhum tipo de situação semelhante no espaço", garantiu, reforçando que o fato não compromete a imagem de segurança do comércio. Ausente no momento do crime, ela classificou a situação como "dolorosa" e defendeu a importância de identificar precocemente os sinais de relacionamentos abusivos. LEIA MAIS | onde procurar ajuda em casos de violência contra a mulher no Ceará