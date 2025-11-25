Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Instituição de combate à cegueira infantil celebra 10 anos

Instituição de combate à cegueira infantil em Fortaleza celebra 10 anos

O Caviver, Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, comemora trajetória na Capital
Tipo Notícia

O Caviver, Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, iniciativa de combate e prevenção à cegueira infantil no Ceará comemora dez anos de atuação em Fortaleza.

Haverá programação especial aberta ao público nesta terça-feira, 25 de novembro. A celebração contará com uma missa, visitas guiadas pela sede e o lançamento de livros que contam a história da prevenção à cegueira infantil.

O Caviver oferece atendimento gratuito a crianças de até 15 anos em situação de vulnerabilidade social acometidas por doenças oculares, como catarata, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade.

A instituição foi idealizada pela presidente da instituição e oftalmologista, Islane Verçosa, em 1992.

Caviver: trajetória e ações realizadas

Conforme o Centro, foram realizados mais de 1.150 procedimentos cirúrgicos gratuitos e 19.600 consultas oftalmológicas a pacientes dos 184 municípios do Ceará.

O espaço também recebe pacientes de estados vizinhos, como Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.

O projeto da sede foi desenvolvido com o apoio das empresas Christian Blind Mission, Lions International e do Projeto Casa da Criança, mobilizando mais de 50 arquitetos voluntários, além de construtoras e empresas do setor de construção civil para a edificação da sede, inaugurada em novembro de 2015.

Parceria com a Prefeitura de Fortaleza

No início do mês de outubro, foi acordado uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, que deverá oferecer 96 mil procedimentos anuais para cuidados oculares de crianças.

De acordo com a Prefeitura, a oferta dos procedimentos é inédita, não existindo no Sistema Único de Saúde (SUS). No pacote da ação que busca promover a reabilitação visual, o Caviver deverá contar com investimento público de R$ 1.082.654,40 ao ano. A população infantil será a prioridade para atendimento, especialmente a primeira infância.

Lançamento de livros sobre cegueira infantil

Durante o evento desta terça, haverá o lançamento de duas obras literárias. O livro “E assim tudo começou…”, da Islane Verçosa, resgata a história da prevenção da cegueira infantil no Ceará e mostra como o tema se entrelaça à trajetória da profissional.

“Ver a Esperança Renascer”, outra obra que será lançada, reúne dados sobre o impacto da instituição e alguns relatos que revelam as histórias de crianças e famílias atendidas.

“Quando iniciamos o Caviver, sonhávamos em garantir às crianças o direito de enxergar a vida com dignidade. Hoje, ao completar 10 anos, vejo que esse sonho cresceu muito além de mim. Ele foi sustentado por profissionais, voluntários, parceiros e famílias que acreditaram na prevenção da cegueira infantil. Este momento reafirma nossa missão e nos inspira a seguir avançando”, afirma a presidente da instituição sobre a trajetória.

Aniversário de 10 anos do Caviver – Hospital de Olhos

  • Quando: 25 de novembro, terça-feira, a partir das 18:30
  • Onde: Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia (Rua João Cordeiro, 679); sede do Caviver (Rua Antônio Augusto, 761)
  • Gratuito
  • Mais informações: @vemcaviver; (85) 9.9940-5329

 

