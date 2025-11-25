Instituição de combate à cegueira infantil celebra 10 anos

Instituição de combate à cegueira infantil em Fortaleza celebra 10 anosO Caviver, Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, comemora trajetória na Capital
O Caviver, Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, iniciativa de combate e prevenção à cegueira infantil no Ceará comemora dez anos de atuação em Fortaleza.
Haverá programação especial aberta ao público nesta terça-feira, 25 de novembro. A celebração contará com uma missa, visitas guiadas pela sede e o lançamento de livros que contam a história da prevenção à cegueira infantil.
O Caviver oferece atendimento gratuito a crianças de até 15 anos em situação de vulnerabilidade social acometidas por doenças oculares, como catarata, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade.
A instituição foi idealizada pela presidente da instituição e oftalmologista, Islane Verçosa, em 1992.
Caviver: trajetória e ações realizadas
Conforme o Centro, foram realizados mais de 1.150 procedimentos cirúrgicos gratuitos e 19.600 consultas oftalmológicas a pacientes dos 184 municípios do Ceará.
O espaço também recebe pacientes de estados vizinhos, como Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.
O projeto da sede foi desenvolvido com o apoio das empresas Christian Blind Mission, Lions International e do Projeto Casa da Criança, mobilizando mais de 50 arquitetos voluntários, além de construtoras e empresas do setor de construção civil para a edificação da sede, inaugurada em novembro de 2015.
Parceria com a Prefeitura de Fortaleza
No início do mês de outubro, foi acordado uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, que deverá oferecer 96 mil procedimentos anuais para cuidados oculares de crianças.
De acordo com a Prefeitura, a oferta dos procedimentos é inédita, não existindo no Sistema Único de Saúde (SUS). No pacote da ação que busca promover a reabilitação visual, o Caviver deverá contar com investimento público de R$ 1.082.654,40 ao ano. A população infantil será a prioridade para atendimento, especialmente a primeira infância.
Lançamento de livros sobre cegueira infantil
Durante o evento desta terça, haverá o lançamento de duas obras literárias. O livro “E assim tudo começou…”, da Islane Verçosa, resgata a história da prevenção da cegueira infantil no Ceará e mostra como o tema se entrelaça à trajetória da profissional.
“Ver a Esperança Renascer”, outra obra que será lançada, reúne dados sobre o impacto da instituição e alguns relatos que revelam as histórias de crianças e famílias atendidas.
“Quando iniciamos o Caviver, sonhávamos em garantir às crianças o direito de enxergar a vida com dignidade. Hoje, ao completar 10 anos, vejo que esse sonho cresceu muito além de mim. Ele foi sustentado por profissionais, voluntários, parceiros e famílias que acreditaram na prevenção da cegueira infantil. Este momento reafirma nossa missão e nos inspira a seguir avançando”, afirma a presidente da instituição sobre a trajetória.
Aniversário de 10 anos do Caviver – Hospital de Olhos
- Quando: 25 de novembro, terça-feira, a partir das 18:30
- Onde: Missa de Ação de Graças na Paróquia de Santa Luzia (Rua João Cordeiro, 679); sede do Caviver (Rua Antônio Augusto, 761)
- Gratuito
- Mais informações: @vemcaviver; (85) 9.9940-5329
