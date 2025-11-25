Instituição de combate à cegueira infantil celebra 10 anos

Caviver celebra 10 anos com programação especial, missa e lançamento de livros em Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

O Caviver, Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, iniciativa de combate e prevenção à cegueira infantil no Ceará comemora dez anos de atuação em Fortaleza. Haverá programação especial aberta ao público nesta terça-feira, 25 de novembro. A celebração contará com uma missa, visitas guiadas pela sede e o lançamento de livros que contam a história da prevenção à cegueira infantil.

O Caviver oferece atendimento gratuito a crianças de até 15 anos em situação de vulnerabilidade social acometidas por doenças oculares, como catarata, glaucoma congênito e retinopatia da prematuridade. A instituição foi idealizada pela presidente da instituição e oftalmologista, Islane Verçosa, em 1992. Leia Também | Parceria deverá oferecer 8 mil procedimentos oftalmológicos para crianças de Fortaleza Caviver: trajetória e ações realizadas Conforme o Centro, foram realizados mais de 1.150 procedimentos cirúrgicos gratuitos e 19.600 consultas oftalmológicas a pacientes dos 184 municípios do Ceará.

O espaço também recebe pacientes de estados vizinhos, como Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. O projeto da sede foi desenvolvido com o apoio das empresas Christian Blind Mission, Lions International e do Projeto Casa da Criança, mobilizando mais de 50 arquitetos voluntários, além de construtoras e empresas do setor de construção civil para a edificação da sede, inaugurada em novembro de 2015. Leia Também | Caviver: a jornada de dez anos cuidando de pequenos olhares

Parceria com a Prefeitura de Fortaleza No início do mês de outubro, foi acordado uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e o Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver a Esperança Renascer, que deverá oferecer 96 mil procedimentos anuais para cuidados oculares de crianças. De acordo com a Prefeitura, a oferta dos procedimentos é inédita, não existindo no Sistema Único de Saúde (SUS). No pacote da ação que busca promover a reabilitação visual, o Caviver deverá contar com investimento público de R$ 1.082.654,40 ao ano. A população infantil será a prioridade para atendimento, especialmente a primeira infância. Leia Também | Semana do Doador de Sangue convoca voluntários para abastecer estoque no Ceará

Lançamento de livros sobre cegueira infantil Durante o evento desta terça, haverá o lançamento de duas obras literárias. O livro “E assim tudo começou…”, da Islane Verçosa, resgata a história da prevenção da cegueira infantil no Ceará e mostra como o tema se entrelaça à trajetória da profissional. “Ver a Esperança Renascer”, outra obra que será lançada, reúne dados sobre o impacto da instituição e alguns relatos que revelam as histórias de crianças e famílias atendidas. “Quando iniciamos o Caviver, sonhávamos em garantir às crianças o direito de enxergar a vida com dignidade. Hoje, ao completar 10 anos, vejo que esse sonho cresceu muito além de mim. Ele foi sustentado por profissionais, voluntários, parceiros e famílias que acreditaram na prevenção da cegueira infantil. Este momento reafirma nossa missão e nos inspira a seguir avançando”, afirma a presidente da instituição sobre a trajetória.