Homem é preso após se masturbar em frente a mulher dentro de metrô em Fortaleza

Homem é preso após se masturbar em frente a mulher dentro de metrô em FortalezaSuspeito foi detido por vigilantes e, em seguida, conduzido pela PM à Delegacia da Mulher. Na unidade, ele foi autuado por crime de importunação sexual
Um passageiro foi preso após ser flagrado se masturbando em frente a uma mulher dentro de um vagão da Linha Sul do Metrô de Fortaleza, no bairro Manoel Sátiro. O caso aconteceu nessa terça-feira, 18, e foi filmado pela vítima.
O suspeito foi detido por vigilantes do vagão e, em seguida, preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os agentes foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender à ocorrência e se deslocaram até a estação, onde encontraram o passageiro detido.
Leia Mais | Policial de folga quebra vidro e salva bebê de 1 ano esquecida trancada em carro em Fortaleza
A Metrofor informou, em nota, que após identificar o crime, uma viatura foi acionada para a Estação Manoel Sátiro, onde os vigilantes desembarcaram com o suspeito e a vítima. A equipe policial já aguardava no local para dar continuidade ao atendimento.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual. A pena pode chegar a até cinco anos.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente