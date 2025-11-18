Operação desmantela 'escritório' na Espanha do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (17) ter desmantelado o "escritório" do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación na Espanha, responsável por introduzir na Europa "grandes carregamentos de cocaína e metanfetamina vindos da América do Sul". A operação, que contou com a colaboração da DEA e da polícia dos Países Baixos, conseguiu prender vinte pessoas, duas delas "alvos prioritários da agência americana DEA há anos", segundo indicou em comunicado a Polícia Nacional, que não identificou os detidos.

Entre os suspeitos estão membros da Camorra italiana, que eram responsáveis pela distribuição internacional a partir da Espanha. Do total de detidos, quinze foram colocados em prisão preventiva. Jalisco Nueva Generación, com presença em todo o México e em várias regiões do mundo, é um dos grupos criminosos designados no início do ano como "organização terrorista estrangeira" pelo governo americano de Donald Trump. A investigação começou meses atrás, quando a polícia espanhola detectou um carregamento de cocaína que chegou à Espanha, oculto "em maquinário industrial de grande porte", segundo o comunicado. Posteriormente, os investigadores verificaram que a droga era armazenada em propriedades localizadas na região de Madri e na província contígua de Ávila, de onde era distribuída para outros locais da Espanha.