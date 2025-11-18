Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Operação desmantela 'escritório' na Espanha do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

Operação desmantela 'escritório' na Espanha do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia espanhola anunciou nesta terça-feira (17) ter desmantelado o "escritório" do cartel mexicano Jalisco Nueva Generación na Espanha, responsável por introduzir na Europa "grandes carregamentos de cocaína e metanfetamina vindos da América do Sul".

A operação, que contou com a colaboração da DEA e da polícia dos Países Baixos, conseguiu prender vinte pessoas, duas delas "alvos prioritários da agência americana DEA há anos", segundo indicou em comunicado a Polícia Nacional, que não identificou os detidos.

Entre os suspeitos estão membros da Camorra italiana, que eram responsáveis pela distribuição internacional a partir da Espanha. Do total de detidos, quinze foram colocados em prisão preventiva.

Jalisco Nueva Generación, com presença em todo o México e em várias regiões do mundo, é um dos grupos criminosos designados no início do ano como "organização terrorista estrangeira" pelo governo americano de Donald Trump.

A investigação começou meses atrás, quando a polícia espanhola detectou um carregamento de cocaína que chegou à Espanha, oculto "em maquinário industrial de grande porte", segundo o comunicado.

Posteriormente, os investigadores verificaram que a droga era armazenada em propriedades localizadas na região de Madri e na província contígua de Ávila, de onde era distribuída para outros locais da Espanha.

A polícia descobriu que no mês passado a rede realizou um primeiro envio de droga para a Itália, "através de um chefe da Camorra napolitana pertencente ao clã Amato-Pagano", indicou o comunicado.

As autoridades confiscaram da organização criminosa quase 2 toneladas de cocaína, 375 quilos de anfetamina, armas, dinheiro em espécie, criptomoedas e quinze veículos.

du/mdm/meb/dd/jc 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar