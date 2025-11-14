Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imparh abre inscrições para semestre 2026.1 no Centro de Linguas

São ofertadas 936 vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português
Atualizado às
Autor
Carlos Daniel
Ver perfil do autor
O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, nessa quinta-feira, 13, as inscrições para novos alunos do Centro de Línguas (CLI), referentes ao semestre 2026.1. As inscrições seguem até o dia 14 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo canal de concursos e seleções da Prefeitura de Fortaleza.

O processo seletivo, regido pelo edital nº 197/2025, oferece um total de 936 vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 14 anos e que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A seleção será realizada em etapa única, por meio de uma prova objetiva com 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Conhecimentos Gerais e Atualidades.

A prova ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026. Metade das vagas é reservada a alunos regularmente matriculados em escolas públicas municipais, estaduais ou federais, do ensino fundamental ao médio.

A taxa de inscrição é de R$ 95,00, e o pagamento do boleto deve ser efetuado até o dia 16 de dezembro de 2025. O resultado final, assim como todas as etapas do processo, será divulgado no canal de concursos e seleções da prefeitura.

Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula presencial na Secretaria do Centro de Línguas, mediante o pagamento de uma taxa semestral de R$ 90,00 (para cursos de idiomas estrangeiros) ou R$ 125,00 (para o curso de português), valores que já incluem o material didático.

Serviço

Inscrições para o semestre 2026.1 do Centro de Línguas (CLI)
Período: 13 de novembro a 14 de dezembro de 2025
Pagamento do boleto: até 16 de dezembro de 2025
Mais informações: (85) 2018-0118 | (85) 2018-0119

 

