Imparh abre inscrições para semestre 2026.1 no Centro de Linguas

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, nessa quinta-feira, 13, as inscrições para novos alunos do Centro de Línguas (CLI) , referentes ao semestre 2026.1. As inscrições seguem até o dia 14 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo canal de concursos e seleções da Prefeitura de Fortaleza .

O processo seletivo, regido pelo edital nº 197/2025, oferece um total de 936 vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 14 anos e que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A seleção será realizada em etapa única, por meio de uma prova objetiva com 30 questões, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Conhecimentos Gerais e Atualidades.

A prova ocorrerá no dia 11 de janeiro de 2026. Metade das vagas é reservada a alunos regularmente matriculados em escolas públicas municipais, estaduais ou federais, do ensino fundamental ao médio.

A taxa de inscrição é de R$ 95,00, e o pagamento do boleto deve ser efetuado até o dia 16 de dezembro de 2025. O resultado final, assim como todas as etapas do processo, será divulgado no canal de concursos e seleções da prefeitura.