Pastor condenado por abusar sexualmente de 4 sobrinhas é preso

Prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática / Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Rio de Janeiro

Um pastor, que não teve a identidade revelada, foi preso durante este domingo, 16, ao desembarcar de uma aeronave em um heliporto do Farol São Tomé, em Campos dos Goytcazes, cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. E Ele estava foragido desde 2019, quando foi condenado a 52 anos de prisão por estuprar quatro sobrinhas no município de Duque de Caxias.