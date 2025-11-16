Pastor condenado por abusar sexualmente de 4 sobrinhas é preso

Pastor condenado a 52 anos por abusar sexualmente de 4 sobrinhas é preso no RJHomem se aproveitava de função religiosa e proximidade com a família para cometer os crimes; condenado estava foragido desde 2019
Um pastor, que não teve a identidade revelada, foi preso durante este domingo, 16, ao desembarcar de uma aeronave em um heliporto do Farol São Tomé, em Campos dos Goytcazes, cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. E
Ele estava foragido desde 2019, quando foi condenado a 52 anos de prisão por estuprar quatro sobrinhas no município de Duque de Caxias.
De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Pcerj), os crimes foram cometidos durante um ano, entre 2018 e 2019.
O homem usava o cargo religioso que exercia e do vínculo familiar para visitar os cunhados e abusar sexualmente das sobrinhas que, à época, tinham entre 8 e 13 anos.
Os abusos só terminaram após a mãe das garotas, desconfiada, questionar as filhas se havia algo de errado com o tio. As jovens, amedrontadas, confessaram os estupros.
O filho do pastor, que à época possuía 17 anos, também teria abusado das primas. Não há informações sobre o paradeiro dele.
A ação contou com participação de agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). O pastor foi conduzido ao sistema prisional e deverá começar a cumprir a pena de 52 anos.
LEIA TAMBÉM | Cúpula dos Povos repudia falsas soluções e critica modelo capitalista