Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pastor condenado por abusar sexualmente de 4 sobrinhas é preso

Pastor condenado a 52 anos por abusar sexualmente de 4 sobrinhas é preso no RJ

Homem se aproveitava de função religiosa e proximidade com a família para cometer os crimes; condenado estava foragido desde 2019
Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um pastor, que não teve a identidade revelada, foi preso durante este domingo, 16, ao desembarcar de uma aeronave em um heliporto do Farol São Tomé, em Campos dos Goytcazes, cidade no norte do estado do Rio de Janeiro. E

Ele estava foragido desde 2019, quando foi condenado a 52 anos de prisão por estuprar quatro sobrinhas no município de Duque de Caxias.

LEIA TAMBÉM | Inmet alerta para tempestades em três estados até amanhã; veja onde

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Pcerj), os crimes foram cometidos durante um ano, entre 2018 e 2019.

O homem usava o cargo religioso que exercia e do vínculo familiar para visitar os cunhados e abusar sexualmente das sobrinhas que, à época, tinham entre 8 e 13 anos.

Leia mais

Os abusos só terminaram após a mãe das garotas, desconfiada, questionar as filhas se havia algo de errado com o tio. As jovens, amedrontadas, confessaram os estupros.

O filho do pastor, que à época possuía 17 anos, também teria abusado das primas. Não há informações sobre o paradeiro dele.

A ação contou com participação de agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). O pastor foi conduzido ao sistema prisional e deverá começar a cumprir a pena de 52 anos.

LEIA TAMBÉM | Cúpula dos Povos repudia falsas soluções e critica modelo capitalista

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar