Mais de 70 profissionais de saúde são empossados para atuar no IJF

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, já são 110 profissionais empossados neste ano dentro do programa municipal Saúde que Cuida / Crédito: Marcos Moura

Os profissionais foram aprovados em um concurso público realizado em 2020, e estão distribuídos em seis categorias: enfermeiros (67);

fonoaudiólogos (4);

cirurgiã de mão (1);

médico intensivista (2);

médico clínico (1) e

técnico de imobilização ortopédica (1). O médico Talles Tavares, de 29 anos, como os demais concursados, esperou por um longo tempo – cerca de cinco anos – desde a prova (feita em 2020) até a convocação, chegando a ficar "um pouco desacreditado", mas manteve a gratidão pela oportunidade. “Fiquei um pouco desacreditado, mas tudo tem seu tempo. Então foi muito tempo. Eu olhava de vez em quando, não estava esperando muito, mas Graças a Deus chegou”, diz o médico. A enfermeira Aline Cruz, de 35 anos, que já trabalha no IJF desde 2018, após ser aprovada em um concurso público em 2016, agora foi novamente convocada depois de prestar outro concurso em 2020. Ela expressa satisfação e espera que a aprovação melhore sua renda e qualidade de vida.

“Com a abertura das UTIs e a abertura da unidade nova, está precisando de profissionais e estou aqui para contribuir. E agora agregando mais um concurso, irá melhorar minha qualidade de vida e minha renda. Eu gosto muito de trabalhar no IJF. Vai ser muito bom”, afirma Aline. A convocação dos novos servidores visa dar celeridade aos atendimentos nas alas de Emergência e reforçar o acolhimento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Enfermarias, entre outras unidades do IJF, segundo a Prefeitura de Fortaleza. Com eles, já são 110 profissionais empossados neste ano dentro do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva.

"Quando nós assumimos a prefeitura de Fortaleza, no final do ano passado, por volta do dia 15 de dezembro, as informações que nós recebíamos do IJF eram as piores possíveis, faltando insumos, faltando medicamento, faltando tudo, tudo”, disse Evandro. Evandro descreveu as contratações como um “resgate da saúde de Fortaleza", estruturado em uma tríade de ações, composta pela melhoria das estruturas físicas dos equipamentos de saúde, a normalização do fornecimento de medicamentos, e a contratação de profissionais. Nesse sentido, a chegada dos novos profissionais representa o terceiro eixo da estratégia dessa tríade para a melhoria da saúde na Capital.