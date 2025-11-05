Polícia prende 36 suspeitos de expulsar moradores de suas casas no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 05.11.2025:. Márcio Gutiérrez -Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Sinval da Silveira Sampaio - Comandante Geral da Polícia Militar do Ceará, Roberto Sá - Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Coletiva de imprensa da forças de Segurança do Ceará, resultado dos esforços empreendidos pelas Forças de Segurança do Ceará para coibir episódios de ameaças e deslocamentos forçados de moradores, 33 suspeitos já foram presos, em virtude de cumprimento de mandados de prisão ou por flagrantes. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Um total de 36 suspeitos de expulsar moradores de suas residências no Ceará foram presos entre o dia 1º de agosto e esta quinta-feira, 5. Criminosos são de facções cariocas e foram detidos no estado cearense e em outras unidades federativas, como o Rio de Janeiro (RJ). Informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em coletiva de imprensa realizada hoje.

O secretário também enfatizou a necessidade de melhor integração das bases de dados de segurança em nível nacional para combater a impunidade, em razão da atuação de lideranças de facções que ordenam crimes de fora do Ceará. "Já fizemos 2148 prisões de assassinos, pessoas que tiraram a vida de alguém, com aumento de 33% comparado ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a setembro, estamos com uma redução de aproximadamente 7% dos crimes contra a vida", pontuou ainda. O POVO mostrou, no dia 31 de outubro, que facções expulsaram moradores em pelo menos 49 bairros de Fortaleza.