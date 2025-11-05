Polícia prende 36 suspeitos de expulsar moradores de suas casas no Ceará

Polícia prende 36 suspeitos de expulsar moradores de suas casas no CearáSuspeitos foram detidos entre o dia 1º de agosto e esta quinta-feira, 5, e são de organizações criminosas do Rio de Janeiro
Um total de 36 suspeitos de expulsar moradores de suas residências no Ceará foram presos entre o dia 1º de agosto e esta quinta-feira, 5. Criminosos são de facções cariocas e foram detidos no estado cearense e em outras unidades federativas, como o Rio de Janeiro (RJ).
Informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em coletiva de imprensa realizada hoje.
Entre os presos está um lider da organização carioca que tem ligação com expulsões de moradores no município cearense de Cariré. Ele estava refugiado no RJ, de onde seguia dando ordens, e foi detido na capital fluminense ainda ontem.
Do total de detidos, 23 possuem antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, homicídio, ameaça, entre outros. Além do Ceará e Rio de Janeiro, houve prisões em estados como Piauí, Pernambuco e São Paulo.
“Desenvolvemos recentemente um protocolo para enfrentamento das consequências desses conflitos das facções, que são esses abandonos de casa ou deslocamentos forçados”, disse o secretário da SSPDS Roberto Sá.
O secretário também enfatizou a necessidade de melhor integração das bases de dados de segurança em nível nacional para combater a impunidade, em razão da atuação de lideranças de facções que ordenam crimes de fora do Ceará.
"Já fizemos 2148 prisões de assassinos, pessoas que tiraram a vida de alguém, com aumento de 33% comparado ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a setembro, estamos com uma redução de aproximadamente 7% dos crimes contra a vida", pontuou ainda.
O POVO mostrou, no dia 31 de outubro, que facções expulsaram moradores em pelo menos 49 bairros de Fortaleza.
Com informações da repórter Gabriela Almeida