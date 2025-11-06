Sete armas e mais de 20 kg de cocaína encontrados em Itapipoca

Sete armas e mais de 20 kg de cocaína são encontrados em terreno em ItapipocaArsenal estava enterrado em um terreno no distrito de Macaco e foi localizado pela Polícia Civil. Não houve presos
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu, nessa quinta-feira, 5, sete armas e mais de 20 quilos de cocaína que estavam enterrados em um terreno em Macaco, distrito de Itapipoca.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o arsenal foi localizado dentro de um buraco. Ninguém foi preso na ação policial.
Entre o material apreendido estão duas carabinas de uso restrito, três pistolas, dois revólveres, 220 munições de calibres diversos, além de carregadores e balaclavas.
A Polícia também encontrou no terreno um veículo modelo HB 20 e dois radiocomunicadores. Além disso, foram localizadas três prensas grandes, uma balança e rolos plásticos.
De acordo com a SSPDS, "todo o material serviria para promover a pesagem e o transporte dos entorpecentes". Investigações seguem sendo realizadas para localizar suspeitos.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br