Sete armas e mais de 20 kg de cocaína encontrados em Itapipoca

Arsenal encontrado pela PC-CE em terreno em Itapipoca / Crédito: Divulgação | SSPDS

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu, nessa quinta-feira, 5, sete armas e mais de 20 quilos de cocaína que estavam enterrados em um terreno em Macaco, distrito de Itapipoca. Leia também | Operação fecha 49 postos no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro do PCC

A Polícia também encontrou no terreno um veículo modelo HB 20 e dois radiocomunicadores. Além disso, foram localizadas três prensas grandes, uma balança e rolos plásticos. De acordo com a SSPDS, "todo o material serviria para promover a pesagem e o transporte dos entorpecentes". Investigações seguem sendo realizadas para localizar suspeitos. Denúncias

