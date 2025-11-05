Acidente entre carro e ônibus gera trânsito lento na avenida João Pessoa

Colisão entre um carro e um ônibus da linha Jereissati I, da Auto Viação Metropolitana (Via Metro), causou lentidão no trânsito da avenida João Pessoa, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 5

O acidente ocorreu em uma curva, por volta das 7h34min, em frente ao Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo. Após a batida, houve discussão entre os motoristas. O condutor do carro, segundo relatos, se recusou a retirar o veículo da via.