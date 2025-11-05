Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente entre carro e ônibus gera trânsito lento na avenida João Pessoa

Acidente entre carro e ônibus gera trânsito lento na avenida João Pessoa

Colisão entre um carro e um ônibus da linha Jereissati I, da Auto Viação Metropolitana (Via Metro), causou lentidão no trânsito da avenida João Pessoa, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 5
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Colisão entre um carro e um ônibus da linha Jereissati I, da Auto Viação Metropolitana (Via Metro), causou lentidão no trânsito da avenida João Pessoa, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 5. Não houve registro de feridos.

Veja o que motociclistas e motoristas acham da primeira motofaixa de Fortaleza; SAIBA

O acidente ocorreu em uma curva, por volta das 7h34min, em frente ao Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo. Após a batida, houve discussão entre os motoristas. O condutor do carro, segundo relatos, se recusou a retirar o veículo da via.

Com a avenida parcialmente bloqueada, passageiros precisaram descer e seguir viagem em outros ônibus. 

Autarquia Municipal de Transito (AMC) informou que, ao chegar no local, a via já estava liberada.

(Colaborou Kleber Carvalho)

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar