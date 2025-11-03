Polícia apreende três armas de fogo e 160 munições em Fortaleza

Três pistolas e 160 munições foram apreendidas durante ação policial / Crédito: Reprodução | SSPDS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na manhã desse domingo, 2, três armas de fogo e 160 munições no bairro Mondubim, em Fortaleza. Um homem de 18 anos foi preso durante ação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as diligências tiveram início após policiais receberam uma denúncia de que indivíduos estavam andando armados na região. Quando agentes chegaram no local indicado, os suspeitos tentaram fugir pelos telhados das residências e acabaram abandonando uma bolsa durante a fuga. Dentro do recipiente foram encontrados três pistolas, sendo duas calibre 380 e uma 9mm, além de 160 munições de arma de fogo. Policiais realizaram buscas em seguida e conseguiram localizar um dos indivíduos, que estava dentro de um imóvel, prendendo o mesmo.