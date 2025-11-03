Polícia apreende três armas de fogo e 160 munições em Fortaleza

Polícia apreende três armas de fogo e 160 munições em FortalezaUm homem de 18 anos foi preso durante ação. Suspeito foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na manhã desse domingo, 2, três armas de fogo e 160 munições no bairro Mondubim, em Fortaleza. Um homem de 18 anos foi preso durante ação.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as diligências tiveram início após policiais receberam uma denúncia de que indivíduos estavam andando armados na região.
Quando agentes chegaram no local indicado, os suspeitos tentaram fugir pelos telhados das residências e acabaram abandonando uma bolsa durante a fuga.
Dentro do recipiente foram encontrados três pistolas, sendo duas calibre 380 e uma 9mm, além de 160 munições de arma de fogo.
Policiais realizaram buscas em seguida e conseguiram localizar um dos indivíduos, que estava dentro de um imóvel, prendendo o mesmo.
Ele foi conduzido ao 13º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), e autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br