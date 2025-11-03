Suspeito de integrar facção criminosa e fazer ameaças é preso em Cascavel

Indivíduo teria realizado ameaças por meio das redes sociais. Ele foi encontrado no bairro Mirante da Serra

Um homem de 32 anos foi preso nesse domingo, 3, em Cascavel , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), suspeito de integrar uma facção criminosa . De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o indivíduo teria utilizado as redes sociais para fazer ameaças.

Prisão aconteceu após uma equipe da Polícia Militar do Estado (PMCE) ser informada de que um homem estaria praticando intimidação por meios virtuais.

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) identificou o suspeito e ambas as instituições realizaram diligências para localizá-lo. O teor das mensagens, assim como o alvo delas, não foi divulgado.

Conforme pasta de segurança, suspeito foi encontrado no bairro Mirante da Serra e levado à Delegacia de Cascavel, onde foi autuado por integrar organização criminosa. Ele está à disposição da Justiça.