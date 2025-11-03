Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guarda municipal de Fortaleza morre no Terminal da Messejana após passar mal

Guarda municipal de Fortaleza morre no Terminal da Messejana após passar mal

Servidor há nove anos, Francisco Edivo Queiroz Damacena, 57, foi a óbito na manhã desta segunda-feira, 3
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Agente de 57 anos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) morreu no Terminal Rodoviário da Messejana, na Capital, na manhã desta segunda-feira, 3, depois de passar mal.

Policial militar do Ceará morre após mal súbito em atividade de operações táticas no RN; VEJA

Identidade foi confirmada como sendo do servidor Francisco Edivo Queiroz Damacena, atuando há nove anos na GMF.

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) investiga as circunstâncias da morte.

GMF lamenta óbito

Em nota de pesar, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e a GMF informam que, por meio do Núcleo de Atenção Biopsicossocial (Nuabis), prestam apoio à família neste momento.

"Respeitado e admirado por seus chefes, pares e subordinados. Seu legado seguirá vivo na memória de todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado. Expressamos nossa solidariedade à família e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações", lamentam.

Leia mais


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar