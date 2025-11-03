Guarda municipal de Fortaleza morre no Terminal da Messejana após passar mal

Servidor há nove anos, Francisco Edivo Queiroz Damacena, 57, foi a óbito na manhã desta segunda-feira, 3

Agente de 57 anos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) morreu no Terminal Rodoviário da Messejana, na Capital, na manhã desta segunda-feira, 3, depois de passar mal.

Identidade foi confirmada como sendo do servidor Francisco Edivo Queiroz Damacena, atuando há nove anos na GMF.

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) investiga as circunstâncias da morte.

GMF lamenta óbito

Em nota de pesar, a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec) e a GMF informam que, por meio do Núcleo de Atenção Biopsicossocial (Nuabis), prestam apoio à família neste momento.

"Respeitado e admirado por seus chefes, pares e subordinados. Seu legado seguirá vivo na memória de todos que tiveram a honra de trabalhar ao seu lado. Expressamos nossa solidariedade à família e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações", lamentam.

