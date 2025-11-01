Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congresso Espírita reunirá mais de 700 fiéis em Fortaleza neste fim de semana

Edição celebra os 30 anos do evento, com palestras, atividades culturais e reflexões sobre a doutrina espírita
Fortaleza recebe neste sábado e domingo, 1 e 2, o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece). O evento marca os 30 anos da realização do primeiro congresso e os 35 anos de refundação da Federação Espírita do Estado do Ceará (Feec). A expectativa é reunir mais de 700 pessoas para uma programação que inclui palestras, exposições, painéis, apresentações artísticas e rodas de conversa.

O encontro acontece no hotel Oásis Atlântico Fortaleza, localizado no bairro Meireles, e tem como tema central “Senhor, edifica minha casa”. Conforme a organização, o evento visa proporcionar momentos de reflexão e aprendizado sobre a doutrina espírita.

O espiritismo é uma doutrina que acredita na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicação com os espíritos. Baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, busca a evolução espiritual por meio do amor, caridade e justiça, tendo os ensinamentos de Cristo como guia para a transformação moral e o fortalecimento da fraternidade humana.

Gabriel Mamede, presidente da Feec, destacou a importância do congresso em tempos de mudanças: "Vivemos um momento de transição planetária. A Terra está passando por mudanças, e o congresso vem justamente para trazer luz, uma mensagem de paz, amor e união, tanto para a família espírita quanto para simpatizantes e para quem deseja conhecer a doutrina."

Durante o congresso, nove palestrantes espíritas de todo o Brasil irão se apresentar. Os participantes poderão ouvir exposições de nomes como Adeílson Salles (SP); Ala Mitchell (MG); Ana Guimarães (RJ); Anete Guimarães (RJ); Catarina Rochamonte (CE); Luciano Klein (CE); Pera Capelo (CE); e Raul Teixeira (RJ).

Outro palestrante é Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele enfatiza que a figura de Jesus será central durante o congresso. "Vamos focar na figura de Jesus, seus exemplos e o legado que ele nos deixou. O objetivo é entender como podemos edificar essa obra divina no coração das pessoas, porque, como ele nos ensinou, o Reino dos Céus está dentro de nós", afirmou.

Além das palestras, o evento conta com atividades culturais, como apresentações musicais de grupos como AME, Ave Cristo e Francisco de Assis, e uma esquete teatral com Ana Candelária.

O congresso também oferece espaços dedicados a crianças e jovens, com o Conecinho (para crianças de 3 a 11 anos) e o Conece Jovem (para jovens de 12 a 24 anos), proporcionando atividades específicas para cada faixa etária.

Entre os participantes, Evelise Braga conta que cresceu na filosofia espírita e já participou de quatro edições do Conece. Ele destacou os benefícios de se reunir com outras pessoas que compartilham da mesma fé.

“Quando vem a um evento grande como este, tem a oportunidade de conhecer outros grupos, outras histórias. A minha expectativa, além de renovar meus conhecimentos e estudos, é sair daqui com as energias recarregadas”, conclui.

Serviço

23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece)

Quando: sábado, das 8h às 19h, e no domingo, das 8h às 18h.

Onde: Hotel Oásis Atlântico Fortaleza

Mais informações: interessados podem verificar os valores e se inscrever na recepção do evento ou por meio da plataforma online.

