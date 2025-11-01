Congresso Espírita reunirá mais de 700 fiéis em Fortaleza neste fim de semana

Fortaleza recebe o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

Fortaleza recebe neste sábado e domingo, 1 e 2, o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece). O evento marca os 30 anos da realização do primeiro congresso e os 35 anos de refundação da Federação Espírita do Estado do Ceará (Feec). A expectativa é reunir mais de 700 pessoas para uma programação que inclui palestras, exposições, painéis, apresentações artísticas e rodas de conversa. LEIA TAMBÉM | Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza



O encontro acontece no hotel Oásis Atlântico Fortaleza, localizado no bairro Meireles, e tem como tema central “Senhor, edifica minha casa”. Conforme a organização, o evento visa proporcionar momentos de reflexão e aprendizado sobre a doutrina espírita. O espiritismo é uma doutrina que acredita na imortalidade da alma, na reencarnação e na comunicação com os espíritos. Baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, busca a evolução espiritual por meio do amor, caridade e justiça, tendo os ensinamentos de Cristo como guia para a transformação moral e o fortalecimento da fraternidade humana. Gabriel Mamede, presidente da Feec, destacou a importância do congresso em tempos de mudanças: "Vivemos um momento de transição planetária. A Terra está passando por mudanças, e o congresso vem justamente para trazer luz, uma mensagem de paz, amor e união, tanto para a família espírita quanto para simpatizantes e para quem deseja conhecer a doutrina." Durante o congresso, nove palestrantes espíritas de todo o Brasil irão se apresentar. Os participantes poderão ouvir exposições de nomes como Adeílson Salles (SP); Ala Mitchell (MG); Ana Guimarães (RJ); Anete Guimarães (RJ); Catarina Rochamonte (CE); Luciano Klein (CE); Pera Capelo (CE); e Raul Teixeira (RJ).

O congresso também oferece espaços dedicados a crianças e jovens, com o Conecinho (para crianças de 3 a 11 anos) e o Conece Jovem (para jovens de 12 a 24 anos), proporcionando atividades específicas para cada faixa etária. Entre os participantes, Evelise Braga conta que cresceu na filosofia espírita e já participou de quatro edições do Conece. Ele destacou os benefícios de se reunir com outras pessoas que compartilham da mesma fé. “Quando vem a um evento grande como este, tem a oportunidade de conhecer outros grupos, outras histórias. A minha expectativa, além de renovar meus conhecimentos e estudos, é sair daqui com as energias recarregadas”, conclui.



LEIA TAMBÉM | ESPIRITISMO HOJE: As grandes questões atuais pela ótica da doutrina

Serviço 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece) Quando: sábado, das 8h às 19h, e no domingo, das 8h às 18h.