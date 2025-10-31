CE recupera produção de tilápia e espera 2026 para exportar

Ceará aumenta produção de tilápia após anos de seca e projeta retomada das exportações em 2026 / Crédito: FERNANDA BARROS

Oitavo maior produtor nacional de tilápia, empresários do setor da piscicultura do Ceará esperam boa quadra chuvosa em 2026 para recuperar liderança regional e retomar exportações. Roberto Gradvohl, presidente da Câmara Setorial da Economia do Mar e empresário do setor, lembra que, desde a restrição do volume de água dos reservatórios cearenses, na última década, a produção despencou pela metade, mas a demanda do mercado interno segue forte. O que obrigou o varejo a demandar peixe de estados vizinhos, como o Piauí. Desde então, as exportações foram descontinuadas.

Para o próximo ano, Roberto espera que o Estado volte a exportar. O foco, segundo ele, é no mercado dos Estados Unidos, antigo parceiro comercial para essa cadeia. O ponto de atenção segue sendo o tarifaço, que taxa em 50% os pescados cearenses enviados ao país. No terceiro trimestre, os principais produtores brasileiros foram impactados pelo tarifaço com queda de 32% nas exportações de tilápia, segundo o informativo de Comércio Exterior da Piscicultura, da Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR). "Para o próximo ano, esperamos que o tarifaço seja encerrado e que o Ceará produza muita tilápia porque há expectativa de um bom inverno, que deve criar mais espelho de água", afirma.

Ainda refletindo sobre o mercado, Roberto enfatiza que a produção local atende à demanda local, altamente apreciada na gastronomia. Ele ainda lembra do projeto científico de uso da pele da tilápia para uso medicinal, o que também pode beneficiar a cadeia produtiva. Salto na produção do Ceará em 2024, segundo o IBGE Dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) referente a 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o Ceará obteve produção de 14,5 mil toneladas, aumento de 26,8% em relação ao ano anterior.