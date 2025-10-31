Morre José Bromil, ex-chefe de publicidade do O POVO

Ele faleceu em Fortaleza, aos 80 anos de idade, dos quais 28 esteve trabalhando no grupo de comunicação

Morreu nesta sexta-feira, 31, José Bromil de Souza, ex-chefe de Publicidade do O POVO. Ele faleceu em Fortaleza , aos 80 anos de idade, dos quais 28 esteve trabalhando no grupo de comunicação.

De acordo com a família, Bromil atuou no jornal na década de 60 e iniciou no cargo de "contínuo", que hoje é conhecido informalmente como "office boy".

Com o passar do tempo ele foi fazendo cursos, se profissionalizando e crescendo dentro da empresa até ocupar o cargo de liderança.

"Ele era muito querido, todo mundo gostava dele. Ele ajudava muito as pessoas, era muito simpático", diz Marcelo Vasques, 51, filho de José.

O corretor de imóveis lembra ainda que o pai sempre levava ele e os irmãos às festas de fim de ano realizadas pelo O POVO e diz que o jornal era "a vida dele".