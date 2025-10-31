Caso de jovem desaparecida no Eusébio é esclarecido

De acordo com a família, Nathiara de Oliveira não era encontrada desde o domingo, 26. A jovem está na casa de uma amiga, que confirmou a sua presença

De acordo com a matriarca, Sionara de Oliveira, por volta das 10h24min da segunda-feira, 27, Nathiara enviou um áudio, afirmando que estava com a colega. Como não sabia se a filha ainda estava no mesmo local ou se a afirmação seria verídica, um Boletim de Ocorrência (BO) foi realizado.

A mãe de Nathiara de Oliveira, 19, que havia registrado o desaparecimento da filha no último domingo, 26, confirmou a resolução do caso. A jovem, moradora do bairro Timbu, no município de Eusébio , a 21,95 km da Capital, está atualmente na casa de uma amiga.

No dia seguinte, a própria jovem compareceu à delegacia, acompanhada de familiares da amiga, para relatar que não estava desaparecida, indicando o local que permanecia. Na quarta-feira, 29, a Delegacia do Eusébio entrou em contato com Sionara, que preferiu não dar continuidade ao BO.

Jovem de 19 anos permanece na casa da amiga: 'Não quer voltar'

Ao O POVO, a amiga de Nathiara, que preferiu não ser identificada, ressalta que a jovem está em segurança, mas não quer voltar para casa. Ela teria desaparecido após discussões com a mãe.

Ambas preferiram não compartilhar a atual localização, por receio de represálias. “Se os familiares quiserem ver, falar com ela, a gente marca. Eles sabem que podem falar com ela, mas nenhum deles vem atrás”, afirmou a amiga.

