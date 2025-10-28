Praça do Ferreira: pessoas em situação de rua migraram para outros espaços, diz secretária

Requalificação da Praça do Ferreira / Crédito: Samuel Setubal

Passando por obra de requalificação desde julho deste ano, a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, já viu seus bancos, quiosques e árvores se tornarem abrigo para centenas de pessoas em situação de rua. Com o trabalho de sensibilização da Prefeitura, as 89 pessoas que viviam nessa situação entre agosto e setembro passados, foram encaminhadas e migraram para outros locais. De acordo com a secretária executiva da SDHDS, Cynthia Studart, houve um trabalho "de avisar que eles não poderiam permanecer na praça e, ao mesmo tempo, dar os encaminhamentos e ofertas".

De acordo com a secretária, equipes do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), do Consultório na Rua, e de abordagem social continuam realizando os serviços de acompanhamento. "A gente também encaminhou para a rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional, então boa parte se alimenta no Centro de Convivência; outra no refeitório da Irmã Dulce e outra no Shalom, que são cozinhas solidárias que têm apoio da Prefeitura para a oferta dessa alimentação", detalha. A titular da SDHDS ressalta que o Programa Integrado para a Superação da Situação de Rua, está sendo estruturado a partir de vários eixos, abordando a complexidade das situações das pessoas que vivem em condição de rua.