Torneio incentiva criação de tecnologias assistivas para cegos

Feira do Conhecimento 2025 contará com palestras de autoridades na área da inovação. / Crédito: Site do Governo do Estado do Ceará

Terminam nesta quarta-feira, 22, as inscrições para a competição Corrida pra “Cego Ver”, que promove a criação de tecnologias assistivas para pessoas cegas e baixa visão por estudantes do ensino técnico e superior. As inscrições e a programação geral podem ser acessadas no site oficial da Feira do Conhecimento. O torneio será realizado no dia 8 de novembro de 2025, das 13h30min às 16h30min, no espaço "Mostra de Tecnologias Sociais", dentro da Feira do Conhecimento 2025 (FdC 2025) no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Ambos contam com participação gratuita.

Modalidade O torneio consiste no desenvolvimento de tecnologias como bengalas eletrônicas, sensores de proximidade e dispositivos de feedback sonoro ou tátil, que serão testadas por participantes portadores de deficiência visual em uma arena dentro da Feira. É obrigatório que o dispositivo funcione de forma autônoma, emitindo alertas sonoros, táteis ou ambos, permitindo ao usuário se orientar durante a competição. O evento é uma realização do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em parceria com UFC, Unilab, Urca, UVA, Uece e IFCE.

Feira de Conhecimento 2025 A Feira ocorrerá dos dias 6 a 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Voltada para a popularização da ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação do estado, o evento contará com palestras de autoridades e personalidades da área da inovação e tecnologia.