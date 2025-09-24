Falha elétrica causa princípio de incêndio em escola na Barra do Ceará

Falha elétrica causa princípio de incêndio em escola na Barra do CearáSeduc informou que houve falha elétrica em um ventilador. Sala de aula não estava ocupada por alunos quando o fogo começou, segundo a pasta
Um princípio de incêndio foi registrado na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Paulo Petrola, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Ocorrência foi nesta quarta-feira, 24.
De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), houve uma falha elétrica em um ventilador, em sala que não estava ocupada por estudantes.
O POVO teve acesso a um vídeo que mostra movimentação de alunos na porta da sala onde houve o princípio de incêndio. É possível ver fogo, fumaça e diversos estudantes na porta. Além de três pessoas dentro da sala, uma delas apagando o fogo com o que seria um extintor de incêndio.
Ainda conforme a pasta, a situação foi controlada e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.
"A unidade passará por reforma elétrica e predial já programada, além da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, garantindo melhores condições de conforto e segurança para a comunidade escolar", diz a Seduc em nota.