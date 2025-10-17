10 anos após surto de Zika, 130 crianças do Ceará com microcefalia são indenizadas pelo INSS

Após 10 anos da epidemia de Zika, pagamento de indenização busca devolver dignidade às famílias afetadas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Cerca de 130 crianças afetadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus no Ceará devem receber uma indenização do Governo Federal. O direito foi assegurado por Lei [15.156/2025] em agosto de 2025, e os pagamentos começaram a ser feitos desde 29 de setembro, com previsão de conclusão até dezembro. Além da indenização, as famílias terão direito a uma pensão mensal vitalícia. Para celebrar a conquista e promover a troca de experiências entre famílias cearenses, foi realizado, nesta sexta-feira, 17, um evento no Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, no bairro Aeroporto, em Fortaleza. O encontro foi organizado pela Unizika, organização que atua na defesa de políticas públicas para famílias afetadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Na ocasião, esteve presente o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, representantes regionais do órgão, além de crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus e suas famílias. Após 10 anos da epidemia de Zika, em 2015, o pagamento de uma indenização por dano moral busca devolver dignidade às famílias afetadas. “O custo de manter uma criança com deficiência é enorme. Essas famílias não vão ficar ricas com a indenização ou a pensão, mas elas ganham um pouco mais de oportunidade. Isso permite oferecer um tratamento mais digno, investir em saúde, alimentação e equipamentos adequados”, diz Gilberto Waller Júnior.

Conforme Luciana Arrais, presidente da Unizika, a ação vai muito além do financeiro. “É uma reparação e um pedido de desculpas do Governo: ‘Erramos, mas queremos reparar o que for possível’, As mães prefeririam que os filhos não tivessem nascido com deficiência, mas o valor vai proporcionar mais tranquilidade e qualidade de vida”, declara. Entre essas famílias está a de Tamires Passos, 35, mãe de Miguel, 10. Ele foi a primeira criança em Fortaleza com microcefalia comprovadamente causada pelo vírus Zika. Desde então, Tamires precisou se dedicar integralmente ao filho, que se locomove com o auxílio de uma cadeira de rodas e se alimenta por uma sonda ligada diretamente ao estômago.

O amor que sente pelo filho, contudo, a faz superar os obstáculos. “Foram 10 anos muito difíceis, mas, acima de tudo, existe um amor imenso que nos move, que faz a gente se levantar todos os dias e recomeçar como se fosse a primeira vez”.

Ela acredita que a indenização e a nova pensão serão fundamentais para melhorar a qualidade de vida de Miguel. "[Queremos] comprar uma nova cadeira de rodas, porque a que ele tem já está pequena, ele está crescendo. Comprar fraldas descartáveis de boa qualidade para evitar assaduras. Poder comprar as medicações. Pagar um profissional para fazer fisioterapia, uma consulta com um neuropediatra. Tudo isso é qualidade de vida", ressalta.