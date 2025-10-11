Ceará: alunos fazem intercâmbio com estudantes finlandeses

A iniciativa foi idealizada pelos professores Rildo Reis, coordenador do CCI de Baturité, e Tuija Kae, da instituição finlandesa, que tornaram-se amigos em 2020, quando participaram de um intercâmbio nos Estados Unidos / Crédito: Divulgação/Seduc

Os alunos do Centro Cearense de Idiomas (CCI) de Baturité, a 98,24 km de Fortaleza, realizam um intercâmbio virtual com estudantes da Sotunki High School, localizada na cidade de Vantaa, na Finlândia.

Como o projeto surgiu Os encontros ocorrem pelo Google Meet, por meio do projeto Global Classroom Teletandem, que conecta estudantes brasileiros e finlandeses em encontros virtuais para praticar a conversação e trocas culturais. A iniciativa foi idealizada pelos professores Rildo Reis, coordenador do CCI de Baturité, e Tuija Kae, da instituição finlandesa, que se tornaram amigos em 2020, quando participaram de um intercâmbio promovido pela Fulbright, nos Estados Unidos. “Nos conhecemos no primeiro encontro em Washington, antes de seguirmos para a Universidade de Syracuse, em Nova Iorque. Lá, tivemos inúmeras oportunidades de dialogar, trocar experiências e planejar projetos futuros”, relembra Rildo à Seduc. Durante a pandemia, os docentes iniciaram as interações virtuais entre os estudantes de ambos, com momentos de trocas linguísticas e culturais on-line. A partir dessas iniciativas iniciais, o projeto foi se consolidando.

Quatro edições da iniciativa já foram realizadas. A mais recente foi promovida entre estudantes dos CCIs de Baturité e Quixadá, em maio último. Ao todo, 30 brasileiros e finlandeses participaram da ação. “Aprender um idioma vai muito além da sala de aula”, diz aluna Conforme a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), a abordagem pedagógica do tipo Teletandem é um modelo de intercâmbio on-line, que usa tecnologias para permitir a interação entre pessoas que se encontram geograficamente separadas, propiciando o aprendizado de línguas estrangeiras entre falantes de idiomas diferentes. São realizadas atividades de quebra-gelo — para descontrair os jovens, apresentações em grupo e discussões abertas sobre temas atuais e relevantes, como meio ambiente, biodiversidade e sustentabilidade.

Segundo Rildo, os resultados são expressivos. Os alunos relataram avanços significativos na fluência, vocabulário e confiança ao falar inglês, além de maior entendimento sobre questões ambientais e respeito às diferenças culturais. “Ao aproximar estudantes brasileiros e finlandeses, o projeto promove a empatia, o respeito à diversidade e o uso autêntico da língua estrangeira, preparando nossos jovens para atuarem em um mundo cada vez mais globalizado”, afirma ele à Seduc. Egressa do CCI de Baturité em 2024 e agora estudante da unidade Jóquei, na Capital, Letícia Almeida conta que a experiência lhe ofereceu uma “nova perspectiva” sobre o inglês.