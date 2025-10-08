Bombeiros descartam explosão antes de desabamento em restaurante em SP

“Quando chegamos ao local, os funcionários relataram que não teve explosão, que foi somente o mezanino que cedeu. E as pessoas que trabalhavam e que estavam embaixo desse mezanino ficaram presas ali nesses escombros, tanto entre o material do próprio mezanino, da estrutura em si, quanto de equipamentos que tinham nesse mezanino”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, em entrevista a jornalistas no local.

Segundo ele, não foram observados cheiro e nem barulho de vazamento de gás durante a ocorrência.

Ainda de acordo com o porta-voz da corporação, os funcionários também informaram que o restaurante ainda não estava aberto ao público no momento em que o acidente ocorreu.

“Os funcionários que conversaram com a gente disseram que ele abre sempre ao meio-dia, porém ainda não tinha clientes sendo atendidos”.