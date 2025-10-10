CT do Ferroviário é atingido por enxame de abelhas e interditado pelo Corpo de Bombeiros

O estádio recebe, na manhã deste sábado, 11, o jogo de ida da final do Cearense sub-20 / Crédito: Divulgação/Ferroviário

O Estádio Elzir Cabral, sede do Ferroviário, foi atacado por um enxame de abelhas na manhã desta sexta-feira, 10. O Tubarão da Barra informou que os insetos partiram do Sesi da Barra e atingiram parte das dependências do clube — o estádio sediará o jogo de ida da final do Campeonato Cearense sub-20 neste sábado, 11, às 9h30min. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e realizou o protocolo de segurança no momento.

Conforme apurou o Esportes O POVO, várias pessoas presentes foram atingidas com picadas, incluindo um garoto que treinava na escolinha e precisou ser direcionado ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Outros jovens do local foram encaminhados para unidades de saúde mais próximas. O local está isolado e foi dito à reportagem que as abelhas só serão removidas integralmente pelos bombeiros no período da noite, quando estarão menos ativas, por motivos de segurança. Ainda conforme a nota divulgada pelo clube logo após o incidente, os acidentados “receberam atendimento imediato”. Com o acontecido, os residentes da sede do clube foram realocados para uma pousada, enquanto o trabalho de controle e limpeza é concluído pelas autoridades. O intervalo entre a operação noturna para remover as abelhas e a final pela manhã será curto, mas o clube garantiu que tudo será feito a tempo. "O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população evite se aproximar de locais com grande concentração de abelhas e acione imediatamente o número 193 em casos de ataque ou risco de enxameamento", sinaliza o Corpo de Bombeiros em nota.

Outro imprevisto é que o ocorrido impossibilitou o treinamento do sub-20 coral, que realizaria uma atividade de apronto para o jogo de sábado. A campanha da base do Ferroviário é histórica para o clube, que eliminou o Ceará nas semifinais e agora enfrenta o Fortaleza. Leia a nota do Ferroviário na íntegra: "O Ferroviário Atlético Clube informa que, na manhã desta sexta-feira (10), um enxame de abelhas originado no Sesi da Barra atingiu parte das dependências do Estádio Elzir Cabral. Alguns alunos que estavam no local foram picados, mas receberam atendimento imediato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o isolamento da área, iniciando prontamente todos os protocolos de segurança e a retirada das abelhas do ambiente.

Durante o dia, as pessoas que residem na sede do clube serão realocadas temporariamente para uma pousada, enquanto o trabalho de controle e limpeza é concluído. O Ferroviário reforça que todas as medidas estão sendo tomadas com prioridade à segurança de todos, e que até o final do dia o estádio estará totalmente regularizado e apto para receber, neste sábado (11), às 9h30, a grande final do Campeonato Cearense Sub-20 entre Ferroviário e Fortaleza. O clube agradece a compreensão e a rápida atuação das autoridades competentes".