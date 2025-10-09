Morre César Pinheiro, ex-secretário de Recursos Hídricos do Ceará

O ex-secretário de Recursos Hídricos do Ceará, César Pinheiro, faleceu na tarde desta quinta-feira, 9. A informação foi divulgada pela vice-governadora, Jade Romero (MDB).

"Meu colega de MDB, César tem uma longa trajetória política, com passagem por governos de São Paulo e aqui do Ceará, onde desempenhou papel importante na luta pelo acesso à água por todos os cearenses. Deixo meu abraço afetuoso a toda a família e amigos, em especial ao amigo, o secretário de Esportes, Rogério Pinheiro", escreveu Jade na publicação.