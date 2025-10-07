PMs acusados de matar rapaz após abordagem vão a júri popular 10 anos após crime

FORTALEZA, CE, BRASIL - 10-08-2015 - Nova frota de carros da ronda do quarteirão. Encontro Ceará Pacífico no Palácio da Abolição (Foto: Diego Camelo/ Especial para O POVO). / Crédito: DIEGO CAMELO

Os policiais militares Haniel Oliveira de Brito e José Wilson Bernardo Câmara Filho vão à Júri Popular em razão da morte da vítima John Cleiton Teixeira Holanda após uma abordagem policial. O caso será julgado dez anos após o crime, no dia 29 de outubro deste ano. O ocorreu em janeiro de 2015. Os réus entraram na Justiça com um recurso contra a pronúncia, mas o juízo manteve a decisão e os dois vão ao Tribunal do Júri, que foi marcado para o dia 29 de outubro, às 13h15min.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), os agentes de segurança, que estavam de serviço em uma viatura policial, são acusados de espancar Cleiton durante uma abordagem policial e atirar contra ele. O rapaz foi morto em um matagal. Conforme a denúncia, a vítima estava na companhia de outro homem, que, quando visualizou a viatura, correu, pois teve medo. John foi abordado pela viatura da Força Tática de Apoio com os militares acusados. Um policial que testemunhou no caso e estava atuando como fiscal no dia da morte informou, em depoimento, que os agentes de segurança pediram apoio, pois um homem teria atirado contra a viatura e fugido. Já outras testemunhas desmentiram essa versão e informaram que John estava apanhando da Polícia. "Populares seguiram em direção ao local e avistaram a vítima somente de calção, algemada com as mãos para trás, deitada no chão e avistaram a vítima de calção, algemada com as mãos para trás, deitada no chão, com sinais de espancamento, sendo que ao seu lado havia um policial militar tentando levantá-lo", afirma.

Familiares da vítima informaram que levaram a identidade do rapaz para mostrar que ele não tinha antecedentes criminais, mas a vítima foi colocada dentro de uma viatura. Conforme o depoimento de uma familiar da vítima, no dia 31 de janeiro de 2015 ele sob o poder dos militares. Ela afirma que ele foi tratado como "bandido" e que ela foi agredida com empurrões. Família procurou vítima em delegacias após rapaz ser levado em viatura A familiar teria percorrido várias delegacias, mas só encontrou o rapaz no antigo Instituto Médico Legal (IML), atualmente a sede da Perícia Forense. O jovem havia sido encontrado na localidade de "Jatobá", em Fortaleza.