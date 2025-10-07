Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é encontrado morto em trilhos de linha férrea em Fortaleza

Homem é encontrado morto em trilhos de linha férrea em Fortaleza

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 7. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem foi encontrado morto em um trecho dos trilhos da linha férrea da estação de metrô, ao lado da rua dos Aprendizes Marinheiros, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 7.

A vítima não foi identificada formalmente. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

Leia Mais | "Tá lá o corpo estendido no chão"

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 4ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. A unidade realiza a investigação e diligências com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital: (85) 3101 2823
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar