Homem é encontrado morto em trilhos de linha férrea em Fortaleza

Homem é encontrado morto em trilhos de linha férrea em FortalezaCaso foi registrado na manhã desta terça-feira, 7. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso
Um homem foi encontrado morto em um trecho dos trilhos da linha férrea da estação de metrô, ao lado da rua dos Aprendizes Marinheiros, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 7.
A vítima não foi identificada formalmente. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da 4ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. A unidade realiza a investigação e diligências com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
24ª Delegacia de Polícia Civil da Capital: (85) 3101 2823
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br