Homem é encontrado morto em trilhos de linha férrea em Fortaleza

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 7. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso

Um homem foi encontrado morto em um trecho dos trilhos da linha férrea da estação de metrô, ao lado da rua dos Aprendizes Marinheiros, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 7.

A vítima não foi identificada formalmente. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.