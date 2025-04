Prefeitura busca autorização para implementar faixa prioritária para motos em Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A implementação da Faixa Azul foi uma promessa de campanha do prefeito. Para seguir com a ideia, é preciso garantir a autorização do órgão nacional, já que o dispositivo ainda não foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A partir disso, o projeto iniciaria como um teste em vias previamente escolhidas da Cidade. Estudos ainda são feitos para definir quais avenidas e ruas poderiam receber as faixas azuis.

Como a Faixa Azul funciona em outras cidades

Recife e São Paulo são outras duas capitais que realizam testes com a implementação da faixa azul. A experiência poderá ser realizada até março de 2026 em 42 vias da capital paulista e até a mesma data em quatro vias da capital de Pernambuco.