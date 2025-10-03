Fortaleza recebe navios da Marinha para visitação gratuita neste domingo, 5

Navio Hidroceanográfico "Vital de Oliveira" e Navio Oceanográfico "Antares". / Crédito: Divulgação / Companhia Docas do Ceará

Dois navios de pesquisa da Marinha do Brasil estarão abertos para visitação pública e gratuita no próximo domingo, 5, no Porto de Fortaleza, no bairro Cais do Porto. A atividade será realizada na área da Companhia Docas do Ceará, com acesso mediante agendamento prévio, iniciado nesta sexta-feira, 3. Conheça as embarcações atracadas no Porto de Fortaleza Atracado no porto, o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de Oliveira (H39) é considerado um dos mais modernos do mundo. A embarcação é equipada com tecnologias de ponta para o mapeamento da atmosfera, do oceano e do subsolo marinho.

Navio Hidroceanográfico Vital de Oliveira (H39). Crédito: Divulgação / Companhia Docas do Ceará / Marinha do Brasil Construído em Xinhui, na China, entre 2013 e 2014, o navio tem 78 metros de comprimento e leva o nome do Capitão de Fragata Manuel Antonio Vital de Oliveira, natural do Recife. LEIA MAIS | Exposição gratuita exibe réplicas de dinossauros em tamanho real

Já o Navio Oceanográfico Antares (H40) é especializado em estudos hidrográficos, meteorológicos e ambientais voltados para a segurança da navegação científica.

Navio Oceanográfico Antares (H40). Crédito: Divulgação / Companhia Docas do Ceará / Marinha do Brasil Construído na Noruega em 1983, o Antares operou no Mar do Norte e no Mediterrâneo antes de ser incorporado à Marinha do Brasil em 1986. Em 2024, o navio teve atuação humanitária, transportando 24 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul durante as enchentes. Agendamento prévio Os interessados em visitar os navios devem realizar inscrição no site da Companhia Docas do Ceará. As vagas são limitadas, e o público poderá escolher entre sete horários disponíveis para o domingo.

Como participar da visitação Confira os horários disponíveis para o próximo domingo:

- 13 às 13h30min

- 13h30min às 14 horas

- 14 às 14h30min

- 14h30min às 15 horas

- 15 às 15h30min

- 15h30min às 16 horas

- 16 às 16h30min Os interessados deverão preencher um cadastro informando: e-mail do responsável, nome completo, data de nascimento, documento e número, telefone, CEP e se possuem ou não alguma necessidade especial, já que o acesso aos navios é feito por rampa com degraus.