Veja como o ovo ajuda a proteger a saúde dos olhos

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 2 bilhões de pessoas no mundo convivem com alguma condição visual ou até mesmo com a cegueira, sendo que grande parte desses casos poderia ser evitada com hábitos de vida mais saudáveis.

A alimentação pode ser uma importante aliada na proteção da visão, já que fornece nutrientes capazes de fortalecer e preservar a saúde ocular. O ovo, por exemplo, se destaca como um alimento completo, acessível e versátil, que reúne substâncias essenciais para proteger os olhos e ajudar a reduzir o risco de doenças relacionadas à visão.

Antioxidantes do ovo favorecem a saúde dos olhos

Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB), o ovo é um aliado importante, graças a nutrientes que ajudam a prevenir doenças como a catarata e a degeneração macular relacionada à idade (DMRI). “O ovo é uma das melhores fontes de luteína e zeaxantina, carotenoides que se concentram na mácula, região central da retina, filtrando a luz e protegendo contra os radicais livres”, explica a profissional.

Ainda conforme a profissional, esses antioxidantes (luteína e zeaxantina) são lipossolúveis, ou seja, precisam de gordura para serem bem absorvidos pelo organismo. Como a gema do ovo contém gordura naturalmente, isso faz com que o corpo consiga aproveitar melhor esses nutrientes, aumentando a sua biodisponibilidade, isto é, que eles chegam de forma mais eficiente ao organismo.

Nutrientes do ovo benéficos para os olhos

Além dos antioxidantes, o ovo é um alimento rico em nutrientes que favorecem a saúde dos olhos, pois contém vitaminas e minerais essenciais para a visão, tais como:

Vitamina A: essencial para a visão noturna;

essencial para a visão noturna; Vitaminas C e E : como antioxidantes;

: como antioxidantes; Zinco: auxilia na redução do risco de doenças oculares;

auxilia na redução do risco de doenças oculares; Selênio: mineral que protege as células contra danos oxidativos;

mineral que protege as células contra danos oxidativos; Ácidos graxos ômega 3: importantes para a lubrificação ocular.

Consumo ideal para proteger a visão

O consumo regular de 1 a 2 ovos por dia, em uma alimentação equilibrada, contribui para o aporte dos nutrientes que favorecem a saúde dos olhos. “Não se trata de substituir suplementos, que possuem doses específicas e controladas, mas de aproveitar um alimento natural, acessível e versátil como fonte regular de nutrientes que ajudam a proteger a visão”, explica a nutricionista.