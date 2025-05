Defensoria Pública promove ações contra racismo institucional

Com o intuito de promover uma cultura organizacional antirracista, a Defensoria Pública do Ceará realizou, na última sexta-feira, 16, ações educativas com todos os seus colaboradores. O evento contou com a apresentação da cartilha “E eu, sou o quê?”, do jornalista e pesquisador Bruno de Castro, além de uma palestra da secretária estadual da Igualdade Racial, Zelma Madeira.

