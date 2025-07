Turista da Bahia denuncia ter sofrido racismo em loja de Fortaleza

Natural da Bahia, a tatuadora Suiane Souza, 27, diz ter sofrido racismo em uma loja no centro de Fortaleza. A profissional negra alega que, nessa sexta-feira, 18, foi coagida por seguranças do estabelecimento e acusada de furto, mesmo sem provas. Caso é investigado pela polícia como calúnia.

Jovem está passando um período na Capital cearense e resolveu realizar compras no centro da Cidade. Ela conta que entrou na Power LBX, local que trabalha com variedade de produtos, e chegou a olhar algumas prateleiras, mas não encontrou o que desejava e logo em seguida saiu do estabelecimento.

De acordo com Suiane, poucos minutos depois de ter saido da loja três seguranças que atuam no local a alcançaram na rua. "Um dos seguranças me falou que eu sabia o que estava acontecendo, que era pra eu ficar calma, que não era pra gritar, pras pessoas ao redor não perceberem, e (disse) que já estava tudo gravado e que a gente ia ter que voltar pra loja", relata a tatuadora.

O POVO teve acesso a vídeos gravados pela jovem, onde ela aparece sendo guiada pelos homens. "Ele (segurança) foi me conduzindo, me pegando pela bolsa mesmo eu não me negando a ir com ele até a loja, porque eu estava certa da minha razão", conta.

De volta ao local, a jovem teve a bolsa revistada, onde nada da loja teria sido encontrado. Uma outra gravação feita por ela mostra o momento em que funcionários checaram as câmeras de segurança.