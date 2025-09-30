Mudanças climáticas e a intensificação de desastres ambientais no Brasil: como reverter esse cenário?

Entre abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes consideradas como o maior desastre hidrológico da história do estado / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Em 32 anos, de 1991 a 2023, o Brasil registrou 64.280 desastres climáticos em municípios no território nacional. Se na década de 1990 o número de ocorrências chegou a 6.523, apontou-se um aumento de 2,5 vezes em relação ao período, com 16.306 casos entre 2020 e 2023. Os dados fazem parte de relatório da Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, coordenado pelo Programa Maré de Ciência da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O levantamento de 2024 contou ainda com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No estudo, das 5.117 cidades brasileiras que reportaram danos (o equivalente a 92% dos municípios do País), 50% desses registros se referiam às secas. A porcentagem é seguida por inundações, enxurradas e enchentes (27%) e tempestades (19%). Para a divulgadora científica Karina Bruno Lima, doutora em Climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), todos são afetados pelas mudanças climáticas em algum grau. Contudo, o impacto mais forte chega à população mais vulnerável — pretos, periféricos, pessoas com baixa renda, sem acesso à moradia segura e à toda infraestrutura urbana. “As populações que menos contribuem para a crise climática são justamente as que sofrem suas piores consequências. É necessário falar de racismo ambiental e justiça climática”, afirma. Desafios para o enfrentamento da crise climática na contemporaneidade | LEIA MAIS

Enchentes no Rio Grande do Sul Entre abril e maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou enchentes consideradas como o maior desastre hidrológico da história do estado e um dos maiores do Brasil. Em boletins sobre o impacto das chuvas, emitidos pela Secretaria de Comunicação do Estado e compartilhados em estudo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), dos 497 municípios gaúchos, 478 foram afetados, impactando quase 2 milhões e 400 mil pessoas. A exposição às águas da inundação (mais de 15 mil quilômetros quadrados ficaram submersos) registrou mais de 15 mil casos de leptospirose. Além disso, cerca de 146 mil indivíduos foram desalojados e mais de 50 mil desabrigados.

“Não gosto do termo ‘desastres naturais’, pois pode dar uma falsa impressão de que os desastres são totalmente naturais e inevitáveis”, indica Karina Bruno Lima. “O agente deflagrador é um fenômeno natural, mas o outro fator essencial da equação para a concretização do desastre são as vulnerabilidades locais”. Para a divulgadora científica, a diminuição dessas vulnerabilidades, além de essencial, faz parte das responsabilidades do poder público. O estudo da ANA apontou que os sistemas de proteção contra inundações em Porto Alegre e outras cidades gaúchas, projetados de 1960 a 1980, falharam em diversos pontos. Entre os motivos, estão rupturas em comportas, refluxo em galerias, diques abaixo da cota de projeto e fragilização da infraestrutura.

Estima-se que 35% a 40% da população atingida pelas enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre estava em áreas protegidas por sistemas que falharam. COP30 no Brasil A 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP30) está prevista para novembro de 2025 no território nacional. O encontro global, sediado em Belém (PA), reunirá líderes mundiais, cientistas e outros representantes da sociedade civil para discussões relativas às mudanças do clima. De acordo com a doutora em Climatologia pela UFRS, Karina Bruno Lima, espera-se que o Brasil assuma um papel de liderança no evento, posicionando a Amazônia como o foco do debate.