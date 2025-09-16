MP solicita suspensão de torcidas organizadas após briga no Paulo Sarasate

Torcedores de Ceará e Fortaleza entraram em conflito durante um jogo de futsal no Ginásio Paulo Sarasate / Crédito: Reprodução

O coordenador do Nudetor e promotor de Justiça, Edvando França, reforça o papel do Ministério Público em proteger o torcedor de situações como esta. "O Ministério Público não pode admitir que episódios como os registrados se tornem recorrentes, sob pena de comprometer a credibilidade dos eventos esportivos e de expor a risco a integridade física e psíquica e emocional de milhares de torcedores, incluindo crianças, idosos e famílias que frequentam os ginásios e estádios. O interesse coletivo deve prevalecer sobre interesses particulares, de modo que a liberdade de manifestação das torcidas organizadas não pode se sobrepor ao direito fundamental à segurança", afirma. Em entrevista prévia concedida ao Esportes O POVO, na manhã da segunda-feira, 15, o profissional de justiça afirmou que o ocorrido no ginásio Paulo Sarasate será utilizado como argumento para a ampliação do serviço de biometria facial nas praças esportivas cearenses.