Clássico-Rei do futsal: saiba mais sobre ingressos e acesso das torcidas no Ginásio Paulo Sarasate

Clássico-Rei do futsal: saiba mais sobre ingressos e acesso das torcidas no Ginásio Paulo SarasateA comercialização das entradas para o confronto está sendo realizada, exclusivamente, de forma on-line, através dos sites de vendas cada um dos clubes
Ceará e Fortaleza iniciaram as venda de ingressos para o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense de Futsal que acontecerá na próxima sexta-feira, 12, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 19 horas. Para este duelo, dois mil ingressos foram disponibilizados, sendo mil deles destinados aos adeptos de cada uma das equipes.
Por mais que o mando de quadra seja do Alvinegro de Porangauçu, ficou acordado entre os clubes que a organização do evento será de responsabilidade da Federação Cearense de Futsal (FCFS). Com isso, todos os torcedores precisarão adquirir ingresso para acessar o ginásio poliesportivo.
A venda das entradas para o Clássico só está acontecendo de maneira virtual. Com isso, os torcedores do Vovô que desejarem assistir a partida das arquibancadas deverão comprar seu ticket através do site vozaotickets.com, já os adeptos do Leão deverão realizar o mesmo processo, mas através do site leaotickets.com.br.
Os bilhetes estão sendo comercializados com valores variando entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Todavia, os sócios-torcedores leoninos terão direito a meia entrada, mesmo sem o advento de documento comprobatório. Nas demais compras de meia entrada, o documento deverá ser apresentado na entrada do ginásio.
Esquema de segurança
Para que fosse possível realizar uma divisão igualitária entre as torcidas, foi elaborado um plano desde a entrada dos torcedores no Ginásio até a separação nos assentos.
Sendo assim, os torcedores do Alvinegro que forem acompanhar o confronto de perto deverão adentrar no ginásio através da rua Idelfonso Albano. Já os Tricolores deverão entrar pelo quarteirão oposto, pela rua Antônio Augusto.