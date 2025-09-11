Clássico-Rei do futsal: saiba mais sobre ingressos e acesso das torcidas no Ginásio Paulo Sarasate

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira, 12, pelo Campeonato Cearense de Futsal / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Ceará e Fortaleza iniciaram as venda de ingressos para o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense de Futsal que acontecerá na próxima sexta-feira, 12, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, às 19 horas. Para este duelo, dois mil ingressos foram disponibilizados, sendo mil deles destinados aos adeptos de cada uma das equipes. Por mais que o mando de quadra seja do Alvinegro de Porangauçu, ficou acordado entre os clubes que a organização do evento será de responsabilidade da Federação Cearense de Futsal (FCFS). Com isso, todos os torcedores precisarão adquirir ingresso para acessar o ginásio poliesportivo.