Ataque de facção na Barra do Ceará acaba com um morto e quatro presos

Ataque de facção na Barra do Ceará acaba com um morto e quatro presosHomem que morreu integraria o CV, facção da qual fariam parte os quatro suspeitos presos. Pistolas, coletes e artefatos explosivos foram apreendidos
Um ataque atribuído a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) acabou com um homem morto e outros quatro presos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O caso foi registrado no início da manhã desta sexta-feira, 26, na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ocorrência teve início após uma composição do 20º Batalhão Policial Militar (20º BPM) receber informações de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados na região.
“Imediatamente, os policiais militares iniciaram diligências, até a localização e abordagem dos suspeitos, que carregavam consigo três pistolas, dois coletes, um automóvel e quatro artefatos explosivos”, informou a SSPDS.
Em seguida, o corpo de um homem foi encontrado pelos agentes de segurança. O POVO apurou que ele, que não foi identificado formalmente, integrava o grupo que pretendia efetuar o ataque na comunidade da Colônia.
O objetivo seria matar rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que age na comunidade da Colônia. Os nomes dos suspeitos presos não foram divulgados pela SSPDS, que informou apenas que eles têm 18, 33 (dois deles) e 37 anos.
“Diante dos fatos, os indivíduos e o material apreendido foram apresentados pela composição policial na Delegacia de Narcóticos (Denarc)”, afirmou a pasta.
“Eles foram autuados em flagrante pela prática de integrar organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo na unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Os suspeitos estão à disposição da Justiça”.