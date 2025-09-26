Ataque de facção na Barra do Ceará acaba com um morto e quatro presos

Quatro suspeitos de efetuarem um ataque que acabou com um comparsa deles morto foram presos no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um ataque atribuído a integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) acabou com um homem morto e outros quatro presos pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O caso foi registrado no início da manhã desta sexta-feira, 26, na comunidade da Colônia, localizada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ocorrência teve início após uma composição do 20º Batalhão Policial Militar (20º BPM) receber informações de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados na região.

