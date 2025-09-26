CE: adolescente de 15 anos é morta a facadas após cobrar dívida

Caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Quixadá / Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Natália dos Santos da Costa, foi morta a facadas na noite dessa quinta-feira, 25, em Quixeramobim, município do Sertão Central do Estado. Leandro Rodrigues de Matos, de 34 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime.

Auto de Prisão em Flagrante (APF) narra que Natália havia saído de casa por volta das 17h30min para cobrar de Leandro uma dívida de R$ 200 referente à venda de uma bicicleta.



Os dois se dirigiam até a casa desse parente de Leandro em uma motocicleta que era guiada por Natália e o homem indicou à vítima para que ela entrasse em um local ermo. Em determinado momento, ele pediu para que o veículo fosse parado e os dois acabaram caindo.

“O autuado portava uma faca utilizada para cortes em carne, que mantinha no bolso da roupa, e a levou consigo com a intenção de esfaquear a vítima antes de chegarem ao destino”, também consta no APF.

“Narra que puxou a vítima pelos cabelos e desferiu um único golpe em seu pescoço, causando-lhe grave lesão. Declarou, ainda, que reconhece que o ato de passar a faca no pescoço foi consciente e deliberado, com o intuito de causar a morte, motivado por impulso momentâneo, conforme interrogatório”.

