Moto colide com viatura da PM na Domingos Olímpio nesta terça, 9

Uma motocicleta colidiu com uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM) por volta das 7h da manhã desta terça-feira, 9, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e a rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza .

Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza esteve no local atuando para dar suporte aos motoristas.

Conforme os agentes da AMC, o homem bateu com a moto na viatura da PM enquanto saía da rua Jaime Benévolo em direção a avenida Domingos Olímpio.

O condutor da motocicleta foi visto caído no chão na via pública, devido ao impacto da colisão. Segundo os agentes da AMC, a vítima aparentemente não havia sofrido ferimentos graves, estava consciente e aguardava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).