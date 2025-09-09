Moto colide com viatura da PM na Domingos Olímpio nesta terça, 9

Moto colide com viatura da PM na Domingos Olímpio nesta terça, 9A colisão entre a mota e viatura da Polícia Militar (PM) ocorreu na manhã de hoje por volta das 7h, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza
Uma motocicleta colidiu com uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM) por volta das 7h da manhã desta terça-feira, 9, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e a rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza.
LEIA MAIS | Mortes no trânsito aumentam 17% em Fortaleza e 80% das vítimas são homens
Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza esteve no local atuando para dar suporte aos motoristas.
Conforme os agentes da AMC, o homem bateu com a moto na viatura da PM enquanto saía da rua Jaime Benévolo em direção a avenida Domingos Olímpio.
Leia mais
O condutor da motocicleta foi visto caído no chão na via pública, devido ao impacto da colisão. Segundo os agentes da AMC, a vítima aparentemente não havia sofrido ferimentos graves, estava consciente e aguardava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Após o acidente, o trânsito na avenida Domingos Olímpio ficou congestionado em razão do bloqueio da AMC no trecho onde a colisão entre os veículos aconteceu.