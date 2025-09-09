Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Moto colide com viatura da PM na Domingos Olímpio nesta terça, 9

A colisão entre a mota e viatura da Polícia Militar (PM) ocorreu na manhã de hoje por volta das 7h, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza
Autor Alice Barbosa
Uma motocicleta colidiu com uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM) por volta das 7h da manhã desta terça-feira, 9, no cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e a rua Jaime Benévolo, no Centro de Fortaleza.

Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza esteve no local atuando para dar suporte aos motoristas.

Conforme os agentes da AMC, o homem bateu com a moto na viatura da PM enquanto saía da rua Jaime Benévolo em direção a avenida Domingos Olímpio.

O condutor da motocicleta foi visto caído no chão na via pública, devido ao impacto da colisão. Segundo os agentes da AMC, a vítima aparentemente não havia sofrido ferimentos graves, estava consciente e aguardava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após o acidente, o trânsito na avenida Domingos Olímpio ficou congestionado em razão do bloqueio da AMC no trecho onde a colisão entre os veículos aconteceu.

