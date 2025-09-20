Rolêzinho em Fortaleza: 12 motos são apreendidas no Siqueira

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Rolêzinho" é frustrado e 12 motos são apreendidas no Siqueira

Ação da PM-CE, que contou com apoio da Coin, resultou em 54 notificações por infrações de trânsito. Fogos de artifício e rojões também foram apreendidos
A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) impediu a realização de um "rolêzinho" na noite dessa sexta-feira, 19, na avenida General Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza. Na ação, 12 motocicletas foram apreendidas e 54 notificações por infrações de trânsito foram efetuadas.

A Assessoria de Comunicação da PM-CE informou que as motos foram recolhidas por irregularidades como ausência de licenciamento, de placas ou de retrovisores e adulteração de descargas.

"Também foram apreendidos fogos de artifício e rojões", afirmou a PM-CE. "Os veículos foram encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE)".

A ação policial foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

