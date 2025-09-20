Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Parque do Cocó recebe manhãs de atividades gratuitas

Parque do Cocó recebe manhãs de atividades gratuitas

A programação, que vai de yoga a recreação infantil, é gratuita e aberta ao público de todas a idades
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Parque Estadual do Cocó, em Fortalezarecebe uma programação de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, cultura, lazer e educação ambiental. A iniciativa acontece ao longo de três fins de semana e é voltada ao público de todas as idades.

A ação é promovida pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).

As atividades serão realizadas entre as avenidas Sebastião Abreu e Padre Antônio Tomás, na área da unidade de conservação do parque. Entre as atrações estão práticas de ioga, oficinas de musicalização, massoterapia, recreação infantil, entre outras.

Confira a programação completa:

Domingo, 21 de setembro — 8h às 12h

  • Yoga
  • Biodança
  • Recreação
  • Ritmos

Domingo, 28 de setembro — 8h às 12h

  • Contação de histórias
  • Roda de musicalização
  • Yoga
  • Biodança
  • Recreação
  • Ritmos
  • Massoterapia

Sábado, 27 de setembro — 10h às 12h

  • Educação ambiental

Domingo, 5 de outubro — 8h às 12h

  • Contação de histórias
  • Roda de musicalização
  • Yoga
  • Biodança
  • Recreação
  • Ritmos
  • Massoterapia

As duas instituições firmaram ainda um Contrato de Gestão e vão lançar, no dia 12 de outubro, um domingo, a nova proposta do projeto “Vem pro Parque”, conjunto de ações que vão da promoção ao bem-estar, educação ambiental e brincadeiras, voltadas para todas as idades.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar