Parque do Cocó recebe manhãs de atividades gratuitas

Parque do Cocó recebe manhãs de atividades gratuitasA programação, que vai de yoga a recreação infantil, é gratuita e aberta ao público de todas a idades
O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe uma programação de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, cultura, lazer e educação ambiental. A iniciativa acontece ao longo de três fins de semana e é voltada ao público de todas as idades.
A ação é promovida pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).
As atividades serão realizadas entre as avenidas Sebastião Abreu e Padre Antônio Tomás, na área da unidade de conservação do parque. Entre as atrações estão práticas de ioga, oficinas de musicalização, massoterapia, recreação infantil, entre outras.
Confira a programação completa:
Domingo, 21 de setembro — 8h às 12h
- Yoga
- Biodança
- Recreação
- Ritmos
Domingo, 28 de setembro — 8h às 12h
- Contação de histórias
- Roda de musicalização
- Yoga
- Biodança
- Recreação
- Ritmos
- Massoterapia
Sábado, 27 de setembro — 10h às 12h
- Educação ambiental
Domingo, 5 de outubro — 8h às 12h
- Contação de histórias
- Roda de musicalização
- Yoga
- Biodança
- Recreação
- Ritmos
- Massoterapia
As duas instituições firmaram ainda um Contrato de Gestão e vão lançar, no dia 12 de outubro, um domingo, a nova proposta do projeto “Vem pro Parque”, conjunto de ações que vão da promoção ao bem-estar, educação ambiental e brincadeiras, voltadas para todas as idades.