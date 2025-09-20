Parque do Cocó recebe manhãs de atividades gratuitas

A programação, que vai de yoga a recreação infantil, é gratuita e aberta ao público de todas a idades

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebe uma programação de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar, cultura, lazer e educação ambiental. A iniciativa acontece ao longo de três fins de semana e é voltada ao público de todas as idades.

A ação é promovida pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM).