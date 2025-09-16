Grupo Maria da Penha da GMF registra 6.597 ações de proteção em 8 meses

Grupo Especializado Maria da Penha também foi responsável por 4.686 rondas preventivas e patrulhamentos / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Entre janeiro e agosto de 2025, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) realizou, por meio do Grupo Especializado Maria da Penha (GEMP), 6.597 ações de proteção às mulheres vítimas de violência na Capital. No primeiro trimestre do ano, o número indicado era de 3.391 ações. Entre os atendimentos diretos, patrulhamentos, visitas domiciliares, encaminhamentos e outras medidas de proteção, o GEMP esteve à frente de 89 registros de boletins de ocorrência (B.O.). O grupo atua no cumprimento de medidas protetivas de urgência e encaminhamentos ao Centro de Referência da Mulher.

Nesse período, o grupamento também foi responsável por 4.686 rondas preventivas e patrulhamentos nas áreas com maior índice de violência contra a mulher em Fortaleza. As rondas ocorrem em horários aleatórios, principalmente durante o dia, e aos finais de semana. A iniciativa destaca os 350 atendimentos diretos a mulheres vítimas de violência, incluindo visitas domiciliares e assistência individualizada. Grupo Especializado Maria da Penha: efetivo passa por curso de imersão de 120 horas Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec) informou que o efetivo do Grupo Especializado passa por um curso de imersão. O programa, com disciplinas de conscientização e desconstrução de estereótipos de gênero, possui duração total de 120 horas.

Os agentes e autoridades ligadas aos diversos órgãos da rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica e de gênero também participam do curso. A produção apresenta legislação específica e complementar, além de conteúdos voltados à didática e oratória. Na área operacional, os agentes são preparados tecnicamente para uma resposta rápida, considerando as normas internacionais de direitos humanos.