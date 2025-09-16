Grupo Maria da Penha da GMF registra 6.597 ações de proteção em 8 meses

Grupo Maria da Penha da GMF registra 6.597 ações de proteção em 8 mesesO período considera os meses de janeiro a agosto de 2025 em Fortaleza, incluindo atendimentos diretos e patrulhamento
Entre janeiro e agosto de 2025, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) realizou, por meio do Grupo Especializado Maria da Penha (GEMP), 6.597 ações de proteção às mulheres vítimas de violência na Capital. No primeiro trimestre do ano, o número indicado era de 3.391 ações.
Entre os atendimentos diretos, patrulhamentos, visitas domiciliares, encaminhamentos e outras medidas de proteção, o GEMP esteve à frente de 89 registros de boletins de ocorrência (B.O.). O grupo atua no cumprimento de medidas protetivas de urgência e encaminhamentos ao Centro de Referência da Mulher.
Nesse período, o grupamento também foi responsável por 4.686 rondas preventivas e patrulhamentos nas áreas com maior índice de violência contra a mulher em Fortaleza. As rondas ocorrem em horários aleatórios, principalmente durante o dia, e aos finais de semana.
A iniciativa destaca os 350 atendimentos diretos a mulheres vítimas de violência, incluindo visitas domiciliares e assistência individualizada.
Grupo Especializado Maria da Penha: efetivo passa por curso de imersão de 120 horas
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã (Sesec) informou que o efetivo do Grupo Especializado passa por um curso de imersão. O programa, com disciplinas de conscientização e desconstrução de estereótipos de gênero, possui duração total de 120 horas.
Os agentes e autoridades ligadas aos diversos órgãos da rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica e de gênero também participam do curso. A produção apresenta legislação específica e complementar, além de conteúdos voltados à didática e oratória.
Na área operacional, os agentes são preparados tecnicamente para uma resposta rápida, considerando as normas internacionais de direitos humanos.
Central de Atendimento à Mulher
A ligação para a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) é gratuita e disponível 24 horas por dia, inclusive durante os finais de semana. O serviço oferece informações sobre atendimentos especializados na localidade, além de encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes.
A ligação pode ser realizada em todo o País ou por meio de acionamento de canal via chat no WhatsApp: (61) 9610-0180. A Polícia Militar também pode ser acionada no contato 190.
De acordo com informe do Ministério das Mulheres, o canal 180 atendeu 691.444 ligações de todo o território nacional em 2024, um aumento de 21,6% em relação a 2023. Na plataforma WhatsApp, o número foi de 14.572 (1.214 por mês) — diferença de 63,4% em comparação ao ano de 2023, com 6.689 (743 por mês).
