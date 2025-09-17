Pacto de Milão: o que acordo global que será assinado por Fortaleza significa para a cidade

Imagem de apoio ilustrativo. Fortaleza deve criar políticas para combater fome e promover acesso a uma alimentação saudável / Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza se tornará uma das 300 cidades do mundo e a 13ª do Brasil a assinar o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana. O acordo deve ser firmado durante a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar, que ocorre na Capital durante esta quinta-feira, 18, e sexta-feira, 19, no Centro de Eventos do Ceará. O Pacto de Milão reúne cidades dispostas a desenvolver ações contra a fome, má nutrição, mudanças climáticas e desigualdades sociais em ambientes urbanos. Elas se comprometem a fortalecer políticas públicas e trocar experiências para avançar nos objetivos.

Criado em 2015 pela prefeitura de Milão, na Itália, o acordo surgiu chamando atenção para os desafios que as grandes cidades enfrentam na alimentação: desequilíbrios significativos na distribuição e no acesso aos alimentos, degradação ambiental, escassez de recursos e alterações climáticas. Além disso, problemas crônicos de saúde relacionados a uma alimentação pouco nutritiva, como obesidade, diabetes e pressão alta, são cada vez mais comuns. Os padrões de consumo também são considerados insustentáveis, com desperdício alimentar ocorrendo tanto na fase de produção quanto no consumo. Ao mesmo tempo, a pobreza continua sendo um obstáculo para uma boa alimentação nos grandes centros urbanos. Ao assinar o Pacto de Milão, Fortaleza se propõe a criar sistemas alimentares que facilitem o acesso a alimentos saudáveis para todos, minimizando o desperdício e conservando a biodiversidade.

Para isso, a Capital precisa incentivar a participação de diversos setores da sociedade e a intersetorialidade de pastas municipais, conforme as diretrizes do Pacto. O documento também fomenta a criação de dietas saudáveis, seguras e culturalmente apropriadas, com foco especial nas escolas. As compras públicas de alimentos para hospitais, serviços municipais e outros equipamentos devem ser adaptadas para garantir alimentação saudável, de origem local e produzida de modo sustentável. É incentivada ainda a implantação de hortas e jardins comunitários, cantinas sociais e bancos de alimentos para promover a inclusão social e fornecer alimentação a pessoas socioeconomicamente vulneráveis.

Durante a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), deve apresentar aos participantes a reforma no cardápio escolar da rede pública de ensino da Capital, implementada em agosto de 2025. “Estamos muito felizes que a cidade de Fortaleza e o prefeito de Fortaleza tenham aderido ao Pacto. Estou bastante confiante de que o exemplo da reforma no sistema de merenda escolar pode ser uma inspiração para muitas outras cidades”, afirma Filippo. A Prefeitura de Fortaleza foi procurada para comentar a adesão ao Pacto de Milão, mas não respondeu até a publicação desta matéria.