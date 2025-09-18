Floração do caju aumenta sintomas de alergias; saiba como tratar

Cajueiro Anão-Precoce. Cajucultura no Ceará. / Crédito: Ricardo Moura/Embrapa

Entre os meses de setembro e novembro, o Ceará vive o ápice da temporada de ventos, fenômeno que se estende de agosto a janeiro. Em Fortaleza, os diagnósticos de doenças respiratórias aumentam durante este período, entre elas a alergia ao pólen de caju. Médica chefe de equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Autran Nunes, Luiza Marques explica que o cajueiro (Anacardium occidentale), muito comum no Estado, libera grande quantidade de pólen durante a floração, e essas partículas ficam suspensas no ar.

Veja as diferenças entre algumas das principais doenças respiratórias desta época do ano: Gripe (vírus influenza): infecção causada por vírus, que pode ter como sintomas febre alta, tosse seca, dores no corpo, mal-estar intenso, podendo evoluir para complicações respiratórias como pneumonia.



Rinite: inflamação da mucosa nasal, geralmente alérgica. Gera sintomas como espirros, coriza clara, coceira no nariz e nos olhos, sem febre e sem comprometimento geral.



Sinusite: inflamação dos seios da face, que são espaços aéreos nos ossos da face. Muitas vezes é secundária à infecção viral ou bacteriana. Sintomas são dor de cabeça, pressão na face, secreção nasal espessa e amarelada, congestão nasal. Confira dicas para evitar e tratar doenças respiratórias Marques reforça que crianças e idosos são mais frágeis e podem apresentar sintomas mais intensos. Além disso, pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma, e quem já tem histórico de alergia precisam redobrar a atenção, porque o risco de crise é maior. A médica orienta ainda que em casos de falta de ar persistente, chiado no peito que não melhora com a medicação de costume, inchaço nos lábios, língua ou rosto, acompanhado de dificuldade para respirar, é fundamental procurar atendimento imediatamente.