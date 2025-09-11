Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santana do Cariri inicia desmontagem da estátua de Benigna

Santana do Cariri inicia desmontagem da estátua de Benigna; nova escultura terá 26 metros

Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa, com acompanhamento técnico e aprovação da Igreja Católica.
Autor Samira Ribeiro
Autor
Samira Ribeiro Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Prefeitura de Santana do Cariri começou, nesta quarta-feira, 10, a desmontagem da estátua da Beata Benigna Cardoso, localizada no Santuário do bairro Inhamuns. Uma nova escultura será instalada. 

Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa, com acompanhamento técnico e aprovação da Igreja Católica.

Leia Mais | Estátua da Menina Benigna será reconstruída após críticas de devotos

A Diocese do Crato supervisiona a transição e será responsável pela entrega oficial da nova estátua à comunidade católica. A substituição acontece às vésperas da romaria de Benigna, realizada no mês outubro, que atrai fiéis de todo o Cariri e de outras regiões do País.

A nova escultura terá 26 metros de altura e foi readaptada para melhor representar a imagem da beata. O complexo também contará com um templo para missas campais, estacionamento, jardins e vias de acesso. O investimento total da obra é de cerca de R$ 15 milhões.

Nascida em Santana do Cariri, Benigna Cardoso da Silva foi reconhecida pelo papa Francisco como a primeira beata do Ceará, em 2022. A cerimônia ocorreu no Crato e foi presidida pelo representante do Vaticano, o cardeal Leonardo Ulrich Steiner, reunindo milhares de fiéis da região do Cariri.

Benigna foi declarada mártir pela Congregação para as Causas dos Santos, após o papa Francisco reconhecer sua morte em defesa da castidade, em 1941, quando tinha 13 anos.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar