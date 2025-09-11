Santana do Cariri inicia desmontagem da estátua de Benigna

Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa, com acompanhamento técnico e aprovação da Igreja Católica.

Segundo o secretário de Cultura do Município, Ypsilon Félix, a remoção está sendo realizada de forma manual e cuidadosa, com acompanhamento técnico e aprovação da Igreja Católica.

A Prefeitura de Santana do Cariri começou, nesta quarta-feira, 10, a desmontagem da estátua da Beata Benigna Cardoso , localizada no Santuário do bairro Inhamuns. Uma nova escultura será instalada.

Leia Mais | Estátua da Menina Benigna será reconstruída após críticas de devotos

A Diocese do Crato supervisiona a transição e será responsável pela entrega oficial da nova estátua à comunidade católica. A substituição acontece às vésperas da romaria de Benigna, realizada no mês outubro, que atrai fiéis de todo o Cariri e de outras regiões do País.

A nova escultura terá 26 metros de altura e foi readaptada para melhor representar a imagem da beata. O complexo também contará com um templo para missas campais, estacionamento, jardins e vias de acesso. O investimento total da obra é de cerca de R$ 15 milhões.

Nascida em Santana do Cariri, Benigna Cardoso da Silva foi reconhecida pelo papa Francisco como a primeira beata do Ceará, em 2022. A cerimônia ocorreu no Crato e foi presidida pelo representante do Vaticano, o cardeal Leonardo Ulrich Steiner, reunindo milhares de fiéis da região do Cariri.