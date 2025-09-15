Escola Nota 10: 347 instituições de 90 cidades são premiadas

Resultados foram apresentados nesta segunda-feira, 15, no Centro de Eventos / Crédito: HELENE SANTOS

No Ceará, 347 escolas de 90 municípios foram premiadas como Escola Nota 10, de acordo com os resultados do Sistema Permanente de Avaliação Básica do Ceará (Spaece) de 2024. Foram 434 premiações, sendo 150 para o 2º ano do fundamental, 150 para 5º ano e 134 para o 9º ano. Premiação é de R$ 2 mil por aluno da instituição. Trinta e quatro cidades foram premiadas pelos resultados no 2°, 5° e 9° anos. Fortaleza ficou fora das escolas premiadas. Dados foram apresnetados nesta seguda-feira, 15, no Centro de Eventos.

Entre os principais destaques da edição de 2024 do Spaece está a adoção da nova escala de 1.000 pontos exclusivamente para o Spaece-Alfa. Foi a primeira vez que o Sistema avaliou resultados de aprendizagem de Matemática dos estudantes concluintes do 2º ano do ensino fundamental. Destaques do Spaece 2024 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL Língua Portuguesa

- Mesmo com critério avaliativo mais alto, os resultados revelam que 83,66% das crianças atingiram um padrão de aprendizagem proficiente em Língua Portuguesa ao término do 2º ano.

- 98,36% dos municípios cearenses garantiram a alfabetização das crianças ao término do 2º ano do Ensino Fundamental.



Matemática

- Em Matemática, 88,71% atingiu o padrão proficiente.

- 100% dos municípios cearenses estão nos padrões proficiente e avançado de Matemática.

IMPORTANTE RESSALTAR: A mudança de escala de pontos na edição de 2024 do Spaece-alfa inicia uma nova série histórica. Dessa forma, se torna desproporcional a tentativa de traçar comparações com os anos anteriores, quando outra metodologia de cálculo era aplicada.

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa - Estado cresceu 5,33 pontos percentuais, saltando de 63,84% em 2023 para 67,51% em 2024. Matemática

- O Estado apresenta um crescimento de 6,26 pontos, alcançando assim o padrão adequado. Enquanto em 2023 um total de 48,45% estudantes estavam nesse mesmo padrão, em 2024 esse percentual saltou para 54,85%. 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Spaece aponta uma continuidade de tendência das demais etapas avaliadas, mantendo o padrão de desempenho.